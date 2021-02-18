Україна внесла до «чорного списку» ще сімох артистів із «Хору Турецького»

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, ще сімох артистів «Хору Турецького».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

Як зазначається, йдеться про Ігоря Звєрєва, Михайла Турецького, Євгена Тулінова, Армена Григоряна, В’ячеслава Фреша, Євгена Кульміса та Бориса Горячева.

Відповідними наказами МКІП, за поданням СБУ, цих російських артистів було включено до переліку.

Як нагадали у пресслужбі, міністерство здійснює оприлюднення переліку і його оновлення. Зі списком можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України в рубриці «ООС» підрубриці «Інформація».

Станом на сьогодні у списку 178 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого Перелік осіб, яким заборонений в'їзд до України, поповнили прізвища 2 акторів з пропагандистського фільму «Крим» та 5 музикантів з «Хору Турецького» - це були Олексій Алєксандров, Павло Бердніков, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов та Михайло Кузнєцов.

Всі вони значаться у списку центру «Миротворець» як такі, що свідомо порушили Державний кордон України, заперечують російську агресію, взяли участь у пропагандистських заходах в тимчасово окупованому Росією Криму.