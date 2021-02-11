Україна внесла до «чорного списку» російських акторів з пропагандистського фільму «Крим»

Україна внесла до «чорного списку» російських акторів з пропагандистського фільму «Крим»

Укрінформ
Перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, поповнився прізвищами сімох російських акторів та музикантів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, до «чорного списку» Міністерство культури та інформаційної політики включило їх у лютому 2021 року.

Це п’ятеро учасників гурту «Хор Турецкого» - Олексій Алєксандров, Павло Бердніков, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов та Михайло Кузнєцов. А також актори Роман Курцин і Євгенія Лапова, які знімалися в пропагандистському фільмі «Крим».

Усі вони входять до списку центру «Миротворець» як такі, що свідомо порушили державний кордон України, заперечують російську агресію, взяли участь у пропагандистських заходах в окупованому Росією Криму.

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Як відомо, МКІП, відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію», оприлюднює і оновлює Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

З Переліком можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України в рубриці «ООС» підрубриці «Інформація».

Станом на 11 лютого 2021 року до переліку включено прізвища 171 особи.

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