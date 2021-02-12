В Україну не пустили російську танцівницю, яка їздила в окупований Крим

Прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не пропустили в Україну російську танцівницю, яка незаконно відвідувала окупований Крим. Жінці на три роки заборонили в’їзд в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники мали попередню інформацію від інших правоохоронних органів щодо можливої незаконної подорожі росіянки в Крим. Під час з'ясування обставин стало відомо, що танцівниця і хореограф 1967 року народження влітку 2018 року прибула в Сімферополь літаком з Москви. В окупованому Росією Криму вона брала участь у гала-концерті.

Прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну терміном 3 роки.

Як стало відомо кореспондентові Укрінформу з джерел у правоохоронних органах, йдеться про президента Ліги професіоналів східного танцю Росії Олену Рамазанову.

У ДПСУ нагадали, що підставою для заборони в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», є порушення ними порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї або спроба потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду.

Фото в тексті: ДПСУ