Що почитати у морози: новодруки зими 2021

Зібрали для Вас 17 новеньких книжок від українських видавництв.

"Леся. Мандрівний клубочок" Наталки Малетич

Ми щодня зустрічаємо Лесю Українку в пам'ятниках і назвах вулиць, на купюрах і в шкільних кабінетах. Але яким щодня бачила світ сама Леся? Жива людина, а не офіційний портрет. Що вона любила, з чого сміялася й сумувала, про що писала листи рідним, з ким дружила? Кумедні прізвиська для братів-сестер, хоумскулінг, стильні вбрання, нехіть до публічних виступів і далекі мандри — певно, кожен знайде щось спільне з Лесею, яка називала себе boule vagabonde — "мандрівний клубочок".

"Не кажіть, що в нас нічого немає" Мадлен Тієн

"Не кажіть, що в нас нічого немає" — родинна сага, що охоплює три покоління представників китайської інтелігенції. Починається історія під час китайсько-японської війни (1937–1945). Триває впродовж "культурної революції" Мао Цзедуна (1966–1976), коли оскаженілі хунвейбіни знищили практично всю творчу та наукову еліту Китаю й не пощадили навіть музичних інструментів у консерваторіях, сприйнявши і їх за класових ворогів. Акції протесту 1989 року, що наймасштабніша з них знана як "Різанина на площі Тяньаньмень", стають трагічною кульмінацією для змальованої в творі родини. Кульмінацією, але не розв’язкою. Адже завдяки таємничій Книзі записів, сотні разів переписаній від руки охайними ієрогліфами, родинна історія триває, а її учасники немов оживають — "небезпечні, мов революціонери, і невловні, наче привиди". Мадлен Тієн — канадська письменниця малайсько-китайського походження. Її твори перекладені понад двадцятьма п’ятьма мовами. А роман, який радимо прочитати, здобув найпрестижнішу канадську літературну нагороду — премію Гіллера, й увійшов у шорт-лист Букерівської премії (2016). "Собачий майданчик" Софі Оксанен У романі "Собачий майданчик" сучасне Гельсинкі переплітається з минулим пострадянської України, корупція Сходу зустрічає і живить жадібність Заходу, і на цьому перехресті стоять дві жінки. Оленка, завершивши кар’єру моделі в Європі, повертається додому в Україну, де поринає у нову галузь комерційного донорства. Працюючи координаторкою, вона підшуковує і вербує молодих дівчат, серед яких опиняється і Дарія, ії знайома з дитинства. Це рішення зумовить низку подій, які зрештою зруйнують не одне життя, і призведе до того, що відбудеться за десять років у парку біля майданчика, де щаслива фінська родина вигулює собаку. Софі Оксанен маневрує між психологічним трилером та гостросоціальною прозою, розкриваючи правду про бізнес, побудований на донорстві яйцеклітин, міжнародні "фабрики з виготовлення дітей" та жіноче тіло, яке стає в цьому бізнесі вигідним товаром. Читайте також: Що готують видавці для українського читача у 2021 році? "Прогулянка пропащих" Томаса Сандоза Літній вечір, дорога в Альпах, автобус їде на значній швидкості. У ньому вихователька і четверо підлітків-інклюзивників: нетямуща Поліна, яка бавиться з плюшевим песиком, вважаючи, що він живий і може нажбурити їй на сукню, хтивий мрійник Б’єро, який не оминає жодної дівиці-молодиці, хворобливо запальний шанувальник музики Гун. І нарешті Люк, який добряче непокоїться й панікує через міністра. Віднедавна цей хлопець брав активну участь у дискусійному форумі. Під чужим іменем він дещо радив міністру, що й спричинило контраверсійну реформу системи охорони здоров’я. Медіа затялися викрити віртуального гуру, який морочив і пошив у дурні посадовця. Тепер Люк має терміново знищити докази свого шахрайства. Та чи вдасться це йому? "Знайди мене" Ф. Дж. Вернона "Знайди мене" – захоплюючий психологічний трилер, у центрі сюжету історія Ґрей Ґодфрі і її родини, життя яких змінюється під час її приїзду до рідного містечка на Різдво. Одного ранку, гостюючи в родинному маєтку, вона прокидається в порожньому ліжку. Її чоловіка Пола немає, а похмілля стерло пам'ять про події минулої ночі. Їхній шлюб не був ідеальним, останнім часом між ними було багато напружених моментів, тому Ґрей думає, що чоловік просто залишив її чи захотів побути наодинці після чергової сварки. Але його автомобіль знайшли покинутим на шосе. Головна героїня розуміє, що він зник безвісти. Саме в цей момент вона отримує голосове повідомлення від незнайомки, яка говорить, що знає, де її чоловік. Та Ґрей неохоче приймає її допомогу і згодом починає отримувати погрози від тієї жінки. Поступово головна героїня починає відкручувати всі події свого життя, щоб зрозуміти все, що з нею сталося в минулому і що відбувається зараз. Чи хоче вона, щоб її чоловіка знайшли? Може, зникнення Пола не таке вже й випадкове і все було сплановано? Що насправді хоче незнайомка? І на що вона здатна, щоб отримати бажане? "Тест на каяття" Свейлех Халіль Автор роману проводить читачів вулицями сучасного Дамаска та пропонує власний погляд на життя у місті, яке зазнало втрат під час війни в Сирії. Головний герой роману — письменник, який намагається зорієнтуватися в новій, зруйнованій війною реальності. Він показує нам, яким є повсякденне життя в Дамаску — водночас трагічним і рутинним. Спираючись на свій досвід журналіста, поета і прозаїка, Халіль Свейлех надзвичайно образною мовою пише про втрачені можливості, докори сумління й передусім про кохання, яке попри всю жорстоку реальність пробуджується у зраненій душі. Цей роман є важливим внеском у скарбницю сучасної арабської літератури. Він отримав престижну премію Шейха Заїда у 2018 році у номінації художньої літератури. Читайте також: Що ще готують видавці для українського читача у 2021 році? "Бляшаний чоловік" Сари Вінман Сара Вінман пише меланхолійну прозу. Її герої знаходять надію і любов у повсякденності, у коротких миттєвостях, з яких і складається життя. У цьому романі читач знайде і радість, і душевний біль, і любов у різних її виявах. Та байдуже, яку форму набирає любов, якщо вона справжня. Тож це проста, але завжди складна розповідь про становлення особистості, про вміння дарувати кохання, про вибір, який ми робимо щодня. "Солодка печаль" Девіда Ніколлза Чарлі не був одним з тих, хто цитував Шекспіра й зачитувався «Королем Ліром». Проте якби він колись мав нагоду, то неодмінно подякував би драматургові. За що? За ту зустріч із Френ. Випадковий діалог та запрошення взяти участь в аматорській виставі "Ромео і Джульєтта". Чарлі був абсолютно байдужий до театру. Але не до Френ. Тож як він міг відмовити їй? І закрутилося, неначе у Шекспіра: пристрасті на сцені й почуття поза грою, романтичні зустрічі під балконом у світлі всезнаючого місяця. Це саме воно — перше кохання, таке солодке і щемке. Здається, що все це назавжди. Та, може, лише здається?.. "Оля" Ольги Саліпи Кобилянська. Про неї знають все, але її не знає ніхто. Щоденники, листи, твори... Найбільша містифікація української літератури, створена нею самою. Роман «Оля», володар Гран-прі «Коронації слова-2020», не про письменницю, а про жінку. Пристрасну, вперту, але з власними комплексами та помилками, живу... Це дебютний роман Ольги Саліпи, що відома як поетка і авторка малої прози. Читайте також: Що почитати на свята: рекомендації міністра культури Лібрето опери "Вишиваний. Король України" Сергія Жадана

Опера присвячена постаті ерцгерцога Вільгельма фон Габсбург-Лотаринзького, відомого як Василь Вишиваний ― українського військового діяча, політика, дипломата, поета, який був неофіційним кандидатом на український престол у разі встановлення монархії. У 1947 році у Відні був викрадений радянською секретною службою СМЕРШ, згодом перевезений до Києва, де 1948 року помер у Лук’янівській в’язниці.

«Історія Василя Вишиваного для мене ― це історія про вибір. І про відчуття історичної перспективи, ― розповідає Сергій Жадан. ― Вільгельм Габсбург, який прийшов до української ідентичності і який одягнув вишиванку проступає в наших сучасниках ― громадянах України, які щоденно відкривають для себе Україну, приходять до власної українськості, віднаходять її в собі, відчитують як палімпсест. Ця історія не так про минуле, як про майбутнє. Яке іноді є для нас зовсім не очевидним».

"Книжка для дорослих. Як старшати, але не старіти" Дарки Озерної

Власне, в нашому інформаційному просторі життя всіх людей, старших навіть за 35 років, малопомітне. Чим живуть "дорослі"? А це правда, що старші люди всі хворі, занудні, несучасні, не хочуть сексу і не подобаються собі в дзеркалі?.. Ні, неправда. Давно на часі переглянути ставлення до віку, старіння, старшання, хронічних хвороб. При чому не просто "взяти і перестати хворіти", а збагнути, що з нами відбувається, які є ризики та можливості в кожного віку, та продовжити старшати, та не старіти.

"Книжка для дорослих. Як старшати, але не старіти" в цьому допоможе. В ній йде мова про чинники, що сповільнюють чи прискорюють старіння, про запобігання серцево-судинним хворобам та раку, життя з діабетом та хворобами легень й кишківника, піклування про тіло від очей до кісток, психічний добробут, загальні та специфічні поради з харчування, про менопаузу, ерекцію, секс, й те, як жити довго і щасливо. Тільки без магії й чарівних пігулок.

"Коли я нарешті висплюся?" Ольги Маслової, Ніки Бєльської

Коли я нарешті висплюся? Це питання ми ставимо собі роками, переконуючи самих себе в тому, що ось уже незабаром (після школи/іспитів/роботи/на старості) налагодимо цей процес. Переконуємо себе так, наче в цьому є щось складне, а у нас — необмежений запас часу. Погані і гарні новини водночас: часу в нас мало, але, на щастя, у наших біологічних ритмах немає жодної магії. Сон і біологічний годинник, за яким ми живемо, — хай які складні в роботі механізми, та все ж їх можна налаштувати. Достатньо лише зрозуміти, як усе це працює. Саме ці процеси у книжці «Коли я нарешті висплюся? Як засинати і прокидатися із задоволенням» пояснюють біологині Ольга Маслова та Ніка Бєльська.

Авторки описують, як працюють біологічний годинник і циркадні ритми, що таке хронотипи, як налагодити режим сну в дорослих і дітей та чи варто спати вдень.

Чому не варто змушувати сов вставати о п’ятій та навіщо жайворонки підриваються першим промінням сонця? Як побороти джетлаг, чому на ніч хочеться з'їсти тортик і навіщо вам у спальні суцільна темрява? Про все це розповідають Ольга та Ніка, які не лише розвіюють міфи, а й за допомогою практичних вправ показують, як зробити так, щоб усі ми нарешті таки виспалися.

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"Температурний режим компанії 36,6" Петра Синєгуба

У книжці наведено універсальні правила ефективного розвитку компанії, створені в результаті особистого досвіду автора — власника й керівника успішних бізнесів. Ці «правила 36,6» — ідеальний температурний режим для розвитку та процвітання вашої компанії.

Ви власник бізнесу або керуєте ним? Прагнете, щоб ваша команда була ефективною, працювала без конфліктів і факапів? Хочете забезпечити високу корпоративну культуру та гармонійний і ефективний розвиток свого бізнесу? Чи, може, ви працівник компанії і маєте палке бажання розвиватися разом з нею, покращуючи свої робочі процеси, особисту ефективність і якість взаємодії з колегами на всіх рівнях? Тоді ця книжка для вас. Викладені у ній «правила 36,6» ― ідеальний температурний режим для розвитку та процвітання вашої компанії!

"Американський мрійник. Моє життя у фешн-індустрії" Томмі Гілфіґера

Це історія про хлопця з провінційного містечка, який виріс у багатодітній родині і завжди знав, ким хоче стати. Почалося все з любові до спортивної форми. Проте найбільше його зачаровували бренди. Саме тому Томмі Гілфіґер із друзями відкриває свій магазин, одягає усю школу в хіпстерський одяг і пропонує новий стиль життя. Завдяки відчуттю моди і трендів колекції майбутнього дизайнера ставали суперпопулярними у брендових магазинах. І вже за кілька років мрійливий хлопець з містечка Ельміра стає не лише автором культових речей, а й революції в тогочасному маркетингу.

У цій книжці Томмі Гілфіґер разом із письменником Пітером Ноблером розповідає про своє життя, про ідеологію та історію створення бренду. Разом із авторами ви поринете у світ мрійника, чия любов до спортивної форми, запаху шкіряного одягу та відчуття прекрасного стали поштовхом до створення унікального стилю, в якому музика й мода доповнюють одна одну. Історія про по-особливому талановитого хлопчика, який був не надто успішний у навчанні, але став легендою модного світу — Томмі Гілфіґера, звучить щиро й зворушливо.

"Рак. Новий підхід у дослідженні хвороби" Джейсона Фанга

Джейсон Фанг — канадський нефролог (лікар, який займається хворобами нирок). Однак його спеціалізація ще глибша: у своїх книжках Фанг розповідає, як сприятливе для адекватної роботи нирок харчування та здоровий спосіб життя здатні покращити стан хворих на цукровий діабет чи ожиріння. У цій же книзі він пішов ще далі у своїх дослідженнях, тепер зосередившись на одній з найбільш смертоносних хвороб — на раку.

Війна проти раку ще не виграна. До того ж ми й досі мало що знаємо про нього та зовсім не уявляємо, як його зупинити. Лікар Фанг разом із читачами розбирається в цьому питанні та наводить приклад нових методик з профілактики та лікування раку, в центрі яких — те, як ми харчуємося, адже харчові продукти по-різному впливають на інсулін, а він, своєю чергою, на процес формування ракових клітин.

"Закони зараження. Чому певні речі поширюються, а тоді зупиняються" Адама Кухарського

Книга професора Лондонської школи гігієни й тропічних хвороб Адама Кухарського пояснює причини та принципи, які лежать в основі будь-якого зараження: від інфекційних захворювань, комп’ютерних вірусів, дезінформації та фейків до фінансових криз чи спалахів збройного насильства. Спираючись на математичні моделі й підсилюючи аналіз ситуацій неабиякою ерудицією, автор описує численні випадки заражень у минулому, пропонуючи відповідь, що слід робити, аби уникнути заражень у майбутньому.

"Non-bullshit innovation. Радикальні ідеї від найпотужніших інлетектуалів світу" Девіда Роуена