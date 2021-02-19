Що почитати у морози: новодруки зими 2021

Ми щодня зустрічаємо Лесю Українку в пам'ятниках і назвах вулиць, на купюрах і в шкільних кабінетах. Але яким щодня бачила світ сама Леся? Жива людина, а не офіційний портрет. Що вона любила, з чого сміялася й сумувала, про що писала листи рідним, з ким дружила? Кумедні прізвиська для братів-сестер, хоумскулінг, стильні вбрання, нехіть до публічних виступів і далекі мандри — певно, кожен знайде щось спільне з Лесею, яка називала себе boule vagabonde — "мандрівний клубочок".
«Історія Василя Вишиваного для мене ― це історія про вибір. І про відчуття історичної перспективи, ― розповідає Сергій Жадан. ― Вільгельм Габсбург, який прийшов до української ідентичності і який одягнув вишиванку проступає в наших сучасниках ― громадянах України, які щоденно відкривають для себе Україну, приходять до власної українськості, віднаходять її в собі, відчитують як палімпсест. Ця історія не так про минуле, як про майбутнє. Яке іноді є для нас зовсім не очевидним».
Власне, в нашому інформаційному просторі життя всіх людей, старших навіть за 35 років, малопомітне. Чим живуть "дорослі"? А це правда, що старші люди всі хворі, занудні, несучасні, не хочуть сексу і не подобаються собі в дзеркалі?.. Ні, неправда. Давно на часі переглянути ставлення до віку, старіння, старшання, хронічних хвороб. При чому не просто "взяти і перестати хворіти", а збагнути, що з нами відбувається, які є ризики та можливості в кожного віку, та продовжити старшати, та не старіти.
"Книжка для дорослих. Як старшати, але не старіти" в цьому допоможе. В ній йде мова про чинники, що сповільнюють чи прискорюють старіння, про запобігання серцево-судинним хворобам та раку, життя з діабетом та хворобами легень й кишківника, піклування про тіло від очей до кісток, психічний добробут, загальні та специфічні поради з харчування, про менопаузу, ерекцію, секс, й те, як жити довго і щасливо. Тільки без магії й чарівних пігулок.
Коли я нарешті висплюся? Це питання ми ставимо собі роками, переконуючи самих себе в тому, що ось уже незабаром (після школи/іспитів/роботи/на старості) налагодимо цей процес. Переконуємо себе так, наче в цьому є щось складне, а у нас — необмежений запас часу. Погані і гарні новини водночас: часу в нас мало, але, на щастя, у наших біологічних ритмах немає жодної магії. Сон і біологічний годинник, за яким ми живемо, — хай які складні в роботі механізми, та все ж їх можна налаштувати. Достатньо лише зрозуміти, як усе це працює. Саме ці процеси у книжці «Коли я нарешті висплюся? Як засинати і прокидатися із задоволенням» пояснюють біологині Ольга Маслова та Ніка Бєльська.
Авторки описують, як працюють біологічний годинник і циркадні ритми, що таке хронотипи, як налагодити режим сну в дорослих і дітей та чи варто спати вдень.
Чому не варто змушувати сов вставати о п’ятій та навіщо жайворонки підриваються першим промінням сонця? Як побороти джетлаг, чому на ніч хочеться з'їсти тортик і навіщо вам у спальні суцільна темрява? Про все це розповідають Ольга та Ніка, які не лише розвіюють міфи, а й за допомогою практичних вправ показують, як зробити так, щоб усі ми нарешті таки виспалися.
Ви власник бізнесу або керуєте ним? Прагнете, щоб ваша команда була ефективною, працювала без конфліктів і факапів? Хочете забезпечити високу корпоративну культуру та гармонійний і ефективний розвиток свого бізнесу? Чи, може, ви працівник компанії і маєте палке бажання розвиватися разом з нею, покращуючи свої робочі процеси, особисту ефективність і якість взаємодії з колегами на всіх рівнях? Тоді ця книжка для вас. Викладені у ній «правила 36,6» ― ідеальний температурний режим для розвитку та процвітання вашої компанії!
Це історія про хлопця з провінційного містечка, який виріс у багатодітній родині і завжди знав, ким хоче стати. Почалося все з любові до спортивної форми. Проте найбільше його зачаровували бренди. Саме тому Томмі Гілфіґер із друзями відкриває свій магазин, одягає усю школу в хіпстерський одяг і пропонує новий стиль життя. Завдяки відчуттю моди і трендів колекції майбутнього дизайнера ставали суперпопулярними у брендових магазинах. І вже за кілька років мрійливий хлопець з містечка Ельміра стає не лише автором культових речей, а й революції в тогочасному маркетингу.
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