Що готують видавці для українського читача у 2021 році?
«Інші речі» Юрко Іздрик. Вірші Юрка Іздрика мають особливий оптичний ефект наближення до самої зіниці ока. Так близько, що опиняєшся всередині вірша, зрештою, всередині життя поета чи ліричного героя і проживаєш як своє власне, таким воно є реальним. Може, в цьому і полягає феномен Іздрика. Яким би він не був тонально різним — чи пронизливо ліричним, чи жорстко іронічним, він залишається рідним, твоїм, тобою віддзеркаленим. Тут, окрім віршів, є ще й колажі поета, ці «інші речі» проступають у словах і малюнках, тим самим творять тіло однієї єдиної речі — книжки як артефакту життя.
«Таємниця старого лами» Дорж Бату. Це не просто збірка оповідань про Вчителя, як може здатись на перший погляд. В її основу лягли реальні події з життя Доржа Бату, а також реальні персонажі, котрих автор закрутив у сюжет, що триматиме читача у напрузі до останньої сторінки. Як і у попередніх історіях, кожен читач знайде у цій книжці щось своє: для когось ця історія привідкриє таємниці Вчення і буддійського світосприйняття. Для когось вона буде екскурсом у жорстоку радянську історію і покаже, що доля усіх народів, що були загнані у СРСР, виявилася трагічно схожою. А для когось вона буде просто неймовірно веселою і сумною водночас, детективною пригодою двох хлопчаків та їхнього старого Вчителя Чімітдоржа-лами.
«Смерть Лева Сесіла мала сенс» Олена Стяжкіна. Новий роман Олени Стяжкіної – про нашу війну й про долі людей, випадково поєднаних у Донецькому пологовому будинку в 1986-му.
Це перший текст Стяжкіної українською, втім, за задумом авторки він український лише наполовину, бо в ньому показана зокрема зміна мови разом зі зміною характерів. Себто починається текст російською й поступово «українізується».
«Розмови з друзями» Саллі Руні. Нова, перша за рахунком, книга авторки бестселера «Нормальні люди» Саллі Руні розповідає історію Френсіс і Боббі, двох студенток з Дубліна. Одного разу вони знайомляться із заміжньою парою, і незабаром в компанії з’являються любовні трикутники, які можуть зруйнувати стосунки і дружбу... Книги Саллі про найбільш важливі речі: любов, сексуальність, дружбу, успіх, ревнощі. Крім усього в сюжетній лінії присутні досить інтимні деталі, а діалоги нагадують читачеві власну переписку з друзями у WhatsApp або Facebook. Незабаром сервіс «Hulu» презентує екранізацію книжки.
«Клара і Сонце» Кадзуо Ішіґуро. У 2021 році на читачів чекає приголомшливий роман від автора книг «Не відпускай мене» та «Залишок дня» Кадзуо Ішіґуро. Ця історія від володаря Букерівської та Нобелівської премій запитує: що означає кохати? Захопливий подвиг світобудови, роман вишуканої ніжності та бездоганної стриманості «Клара і Сонце» – це міжнародна літературна подія. І це перша книга, яку автор написав після здобуття Нобелівської премії з літератури.
«Чому ми спимо. Користаємо з усіх можливостей сну та сновидінь» Метью Вокер. Сон – одна з великих таємниць біології людини. Чимало вчених безуспішно намагалися розшифрувати незбагненний код сну, аж доки не розвинулися наукові методи дослідження мозку. Метью Вокер, американський професор нейронауки та психології, значну частину свого життя досліджує вплив сну на здоров'я людини. Учений з'ясував: сон – унікальний спосіб оздоровити мозок і тіло, ба більше – найдієвіший метод відтермінувати старіння. То яким є природний сон? Чому ми бачимо сновидіння і чи можемо ними керувати? Хто спить лише половиною мозку? Як змінюється сон упродовж людського життя? І як врешті подолати безсоння? На ці та безліч інших запитань Метью Вокер дає нам вичерпні, науково обґрунтовані відповіді.
«У розрідженому повітрі», Джон Кракауер. Нова історія від автора «У дикій глушині». Оповідь ведеться від першого лиця, і це найсумніша книжка про сходження на Еверест. Майже два десятки альпіністів-любителів вирушають у подорож, яка вартує великих грошей. Кожен має досвідченого інструктора і йде за добре спланованим маршрутом. Усіх попереджено про небезпеки, які чекають у сходженні на гору висотою 8848 метрів. Бажання здолати вершину свого життя перетвориться на трагедію. У розрідженому повітрі мозок втрачатиме мільйони клітин, тіло ослабне, а найдосвідченіші робитимуть одну помилку за іншою. Що ж насправді затьмарює розум за крок до смерті, і чи виправдовує себе мрія, яку здобувають ціною життя? Про це – в книзі Джона Кракауера.
«Це Караваджо» Аннабель Говард, Ікер Споціо. Продовження серії ілюстрованих життєписів розповість про Мікеланджело Караваджо, італійського живописця і засновника європейського реалістичного живопису XVII століття.
Митець прославився на всю Італію не лише талантом, а й своїм бурхливим характером та темами, які зображав на полотнах. Яким він був? Чому його життя називають драматичним? І якими роботами увійшов в історію мистецтва? Про це і багато іншого – на сторінках нової книги.
Видавництво Yakaboo Publishing
«Вілла Деккстера» Юрій Винничук. У цьому ретродетективі автор віртуозно балансує на межі детективу й політичного трилера — так само, як його герої балансують у невизначеному межичасі протягом останнього тижня перед початком Другої світової війни. Коловерть небезпечних пригод і жорстоких злочинів, парадоксальний гумор, глибоке знання таємного життя передвоєнного Львова, соковита мова, кримінальні та любовні інтриги, — усе це читач знайде в новому романі визнаного майстра.
«Рік розпусти Клауса Отто Баха» Ярослава Литвин. Чим може обернутися інтернет-знайомство з юною та вродливою іноземкою? Звісно ж, коханням усього життя! Принаймні так вважає 43-річний Клаус Отто Бах, мешканець німецького містечка Кіля. Клаус полишає все і прямує до чужого краю з єдиною метою — відшукати жінку своєї мрії, зв’язок із якою випадково обірвався. На його нещастя, цим краєм виявилася велика і незбагненна, щедра та неприборкана Україна. Так, Клауса називатимуть «останнім романтиком». Так, з нього глузуватимуть не лише випадкові знайомі, але й сама доля, підкидаючи все нові пригоди та випробування. Але наш «сучасний Дон Кіхот» не відступить. І врешті доля змилостивиться, подарувавши Клаусові вистраждану та солодку мить щастя, а читачеві найнесподіваніший з усіх можливих фінал.
«Престиж» Крістофер Пріст. Сюжет роману побудований на гострому суперництві двох видатних ілюзіоністів другої половини ХIХ століття. Ворожнеча, що зародилася в ранній молодості, перетворює їх життя в нескінченне змагання. З роками бажання здобути остаточну нищівну перемогу над суперником стає нестерпним, а боротьба набуває таке загострення, коли вже всі засоби хороші, і в хід йдуть крадіжка чужих секретів, підказки глядачам при виконанні номера, відвертий зрив уявлення. Але кожен по-як і раніше залишається віртуозом у своїй справі і безперервно вдосконалює майстерність, винаходячи все нові і нові витончені трюки. І ось вже обидва успішні, багаті і досягли небувалих висот в мистецтві ілюзіони. Висот, за якими проходить межа реальності. Але один з них готовий піти ще вище …
«Рудий на узбіччі» Енн Тайлер — найновіший роман Енн Тайлер, американської письменниці, чиї книги люблять і цінують мільйони читачів на всіх континентах. Його герой Міка Мортімер, сорокарічний холостяк, комп’ютерний експерт і за сумісництвом доглядач багатоквартирного будинку в Балтиморі, веде стабільне, розмірене, проте вельми обмежене життя. Але одного разу вся ця стабільність руйнується — і не тільки тому, що подруга Мікі вирішує покинути його, а й тому, що у дверей оселі героя немов із нізвідки виникає підліток, який стверджує, що він — його син…
Глибока, інтимна, повна співчуття, тонкого знання таємниць людського серця і теплого гумору історія про те, що може статися, якщо пощастить побачити світ геть новим поглядом. А ще — про помилки сприйняття, другий шанс, що є в кожного, і незбагненну силі людських зв’язків.
У 2020 році «Рудий на узбіччі» був номінований на здобуття Букерівської премії.
«Телеграф Авеню» Майкл Шебон. Автор бестселерів New York Times, лауреат Пулітцерівської премії, письменник Майкл Шебон переносить своїх читачів на Телеграф-авеню, що бере свій початок в Окленді, штат Каліфорнія. Дія відбувається 2014 року. Над «Брукленд Рекордз», магазином вінтажного вінілу, яким ось уже 12 років володіють двоє нерозлучних друзів, чорношкірий Арчі Столлінгз і єврей Нет Яффе, гуснуть хмари: один з найбагатших людей Америки, Гібсон Гуд, збирається побудувати неподалік свій черговий мегамагазин. Друзі турбуються нетільки за свій бізнес – їхня дружба теж проходить випробування. Непростий період випав і дружинам головних героїв, самовідданим акушеркам Гвен і Авіві. Їм доведеться захистити свою гідність і професійну честь. Шлюб Арчі і так висить на волосині, а тут ще як грім на голову впав Тіт, його син-підліток, який стає кращим другом сина Нета, Джуліуса. Але й цього мало автору – він вводить ще одну сюжетну лінію з батьком Арчі, Лютером Столлінгзом, колишнім популярним актором, що вскочив у чергову халепу. І вона теж захоплює читача – втім, як і всі решта. У «Телеграф-авеню» багато музики, кіно, кунг-фу, емоцій і таємних історій, знаних імен і унікальних персонажів. Он навіть Барак Обама зустрівся і запам’ятався. Живий, добрий, атмосферний роман, який звучить, пульсує, виграє і зачаровує, як це завжди відбувається з творами Майкла Шебона.
«Геній. Річард Фейнман: життя та наука» Глікс Джеймс — шедевр наукової біографії, справжнє джерело натхнення для всіх, хто прагне до самореалізації. Автору вдалося досягти практично ідеального балансу між приватним життям героя та його діяльністю у сфері теоретичної фізики, причому й те, й інше написано жваво, яскраво, часом іронічно, але завжди глибоко й точно. Перед читачем постає неймовірно привабливий портрет одного з найбільш незвичайних і талановитих науковців XX століття, чиє життя скидається на захоплюючу наукову пригоду, мета якої — пізнання таємниць матерії і парадоксів внутрішнього світу геніально обдарованої особистості.Ця книжка заслужено принесла автору почесне місце у фіналі Національної книжкової премії США і номінацію на престижну Пулітцерівську премію.
«"Живе" кіно і техніка його виробництва» Коппола Френсіс Форд. Чи можна поєднати кіно, телебачення та театр? Так, якщо за справу береться Френсіс Форд Коппола. Режисер «Апокаліпсису сьогодні», «Хрещеного батька», «Розмови», «Дракули» та багатьох інших культових стрічок, котрий отримав майже всі найпрестижніші кінопремії, став одним із батьків «живого» кіно. Однак книжка не лише про секрети створення нового мистецтва — вона містить цікаві факти з історії кіно, телебачення та театру, а також життя відомого режисера. Це творіння Копполи містить різноманітні корисні поради професіоналам кіно і подарує багато приємних хвилин прихильникам творчості митця і шанувальникам мистецтва загалом.
«Клеопатра: Життя» Шифф Стейсі. Постать Клеопатри огорнута міфами. Вона увійшла в історію розпусною звабницею, супутницею двох видатних римлян — Юлія Цезаря і Марка Антонія. Але історію цієї єгиптянки писали чоловіки. Що про неї може сказати жінка? Стейсі Шифф спробувала по-новому поглянути на життя єгипетської цариці, показати її окремо від чоловіків і визначити, чи помилялись історики минулого.
Це ґрунтовне й цікаве дослідження життя Клеопатри, у якому авторка відокремлює правду від вигадки, а упередження від реальності. І перед читачем постає освічена, неймовірно багата, блискуча жінка, владна правителька великого Єгипетського царства.
Видавництво Bookraine Publishing House
«Він помер із фалафелем у руці» Джон Бірмінгем. Головному герою Денні доведеться пережити чимало випробувань, щоб пробитися у світ літератури. На заваді цьому стає низка перешкод, серед яких і захмарні ціни на австралійське житло. Ділити помешкання випадає із доволі ексцентричними сусідами, кількість яких подекуди сягає катастрофічних масштабів. Зрештою, історії, у які герой постійно влипає через співмешканців, просто не залишають часу на письменницьку діяльність. Книга пронизана оригінальним гумором, а неповторний авторський стиль Джона Бірмінгема точно не залишить читача байдужим.
Роман Бірмінгема припаде до душі усім поціновувачам чорного гумору і однозначно зацікавить всіх, хто ще не знайомий із сучасною австралійською літературою.
«Моя блискуча кар’єра» Майлз Франклін. Головна героїня Сибілла — цілеспрямована та емоційна дівчина. Через сімейні проблеми, алкоголізм батька та його невміння вести бізнес дівчину відправляють жити до бабусі, де вона зустрічає Гаррі Бічама — багатого юнака, що закохується у героїню. Проте Сибілла, незважаючи власні симпатії та перспективу вигідного шлюбу, не хоче втрачати незалежності та одружуватися — тому вимушена взяти сімейні проблеми на себе та працювати гувернанткою у жахливих умовах, аби сплатити борг батька.
«Моя Блискуча Кар’єра» — прекрасний зразок класичної прози, проте книга підіймає питання, актуальні й донині: вузькі соціальні рамки, стереотипи, обов’язок та бажання, а також конфлікт можливостей, амбіцій та соціального середовища. Неймовірні описи австралійської природи органічно доповнюють оповідь та роблять її ще більш яскравою.
«Пікнік біля Навислої скелі» Джоан Ліндсі. 1900 рік, День Святого Валентина, Австралія. Учениці та викладачки приватної школи Еплярд збираються на святковий пікнік біля Навислої скелі — але повертаються з нього не всі.
Це — історія загадкового зникнення трьох школярок та їхньої вчительки математики. Серед білого дня, без свідків, слідів та доказів, залишаючи по собі лише низку питань, відповіді на які читачі знайдуть лише тоді, коли загадка сягне непередбачуваних масштабів. На читача чекають пошуки, звинувачення, різноманітні версії події — одна моторошніша за іншу — але що насправді описано на сторінках книги, правда чи вигадка? Це авторка залишає на розсуд читача.
«Світ Долішній» Крістіни Двойних. 2165 рік. Землю давно захопили прибульці. Залишки людської цивілізації виживають на летючих станціях без надії коли-небудь повернути втрачену планету. Сіонна Вель — юна рейнджерка із Четвертої станції, одна з небагатьох, хто часом іще спускається на спустошену Землю. Вона звикла виконувати свої місії самотужки, але все змінюється, коли в напарники їй ставлять Ліама – хлопця, колись урятованого із Землі. Це призначення — лише перша із загадкових подій, які змушують Сіонну підозрювати, що вона, дочка капітана Четвертої, є частиною чиєїсь змови. Незабаром звичне для Сіонни життя зміниться назавжди.
Чи зуміє вона розпізнати ворога серед знайомих облич, а союзника — в оточенні ворогів? Чи знайде спосіб виконати небезпечне завдання і н евтратити себе саму? І чи справді світ, що простягнувся внизу, за сотні кілометрів од станцій, такий, як звикли вірити їхні мешканці?
«Finisher. Біг як спосіб життя» Роксана Бондаренко. У своїй книзі Роксана Бондаренко відкриває читачеві світ бігу таким, яким бачить його вона — адже це не просто рутинне тренування чи спосіб зігнати калорії, а щоденна практика вдячності, перемог, здоров’я, самовдосконалення та мотивації.
Окрім власних історій авторки книга насичена фактами про біг та корисними порадами. Роксана розповідає про те, чому у середньому бігуни живуть на три роки довше, чому вік на пробіжці не має значення, чому бігове взуття краще купувати у другій половині дня... і про те, як не здаватися і продовжувати рух вперед, не зупинятися на досягнутому та не зраджувати власним мріям, навіть якщо здається, що досягнути їх неможливо.
Роксана Бондаренко — амбасадорка організації RUN UKRAINE, входить у топ-50 успішних жінок Львівщини за версією VA magazine та отримала спеціальну винагороду Best Fitness Inspiration на конкурсі World Bloggers Awards 2020. Вона— постійна учасниця як українських, так і зарубіжних бігових півмарафонів та марафонів.