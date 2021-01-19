Що готують видавці для українського читача у 2021 році?

Розповідаємо, які новодруки чекати від "Видавництва Старого Леву", Yakaboo Publishing, видавництв #книголав, "Фабула" та Bookraine Publishing House цього року.

Видавництво Старого Лева

«Лексикон націоналіста та інші есеї» Микола Рябчук. Ця збірка публіцистики є наскрізним і далекоглядним поглядом на минуле, теперішнє і майбутнє України в політичному та культурному аспектах. Автор філігранно описує феномени українських реалій, зокрема аналізує майдани України (2004 і 2013 років), розглядає кризу української еліти, кризу ідентичності українців за національністю і/або громадянством, а ще деталізує у фактах СССРівську залізну завісу ХХ століття у сфері культури та літератури зокрема.

«Інші речі» Юрко Іздрик. Вірші Юрка Іздрика мають особливий оптичний ефект наближення до самої зіниці ока. Так близько, що опиняєшся всередині вірша, зрештою, всередині життя поета чи ліричного героя і проживаєш як своє власне, таким воно є реальним. Може, в цьому і полягає феномен Іздри­ка. Яким би він не був тонально різним — чи пронизливо ліричним, чи жорст­ко іронічним, він залишається рідним, твоїм, тобою віддзеркаленим. Тут, окрім віршів, є ще й колажі поета, ці «інші речі» проступають у словах і малюнках, тим самим творять тіло однієї єдиної речі — книжки як артефакту життя.

«Таємниця старого лами» Дорж Бату. Це не просто збірка оповідань про Вчителя, як може здатись на перший погляд. В її основу лягли реальні події з життя Доржа Бату, а також реальні персонажі, котрих автор закрутив у сюжет, що триматиме читача у напрузі до останньої сторінки. Як і у попередніх історіях, кожен читач знайде у цій книжці щось своє: для когось ця історія привідкриє таємниці Вчення і буддійського світосприйняття. Для когось вона буде екскурсом у жорстоку радянську історію і покаже, що доля усіх народів, що були загнані у СРСР, виявилася трагічно схожою. А для когось вона буде просто неймовірно веселою і сумною водночас, детективною пригодою двох хлопчаків та їхнього старого Вчителя Чімітдоржа-лами.

«Смерть Лева Сесіла мала сенс» Олена Стяжкіна. Новий роман Олени Стяжкіної – про нашу війну й про долі людей, випадково поєднаних у Донецькому пологовому будинку в 1986-му.

Це перший текст Стяжкіної українською, втім, за задумом авторки він український лише наполовину, бо в ньому показана зокрема зміна мови разом зі зміною характерів. Себто починається текст російською й поступово «українізується».

«Кактус» Сара Гейвуд. Люди не розуміють, як поводитися із Сьюзен Ґрін – сім'я і колеги вважають її колючою і небалакучою. Їм важко її зрозуміти. Однак Сьюзен прекрасно розуміє саму себе, і їй цього досить. Вона впевнена: все буде добре до тих пір, поки вона уникає свого молодшого недолугого брата Едварда і живе на самоті. Але позапланова вагітність змушує Сьюзен зануритися в численні дрібні проблеми: зі своїм чоловіком, якого вона вважає за краще бачити лише пару разів на тиждень, з братом і його настільки ж недолугим приятелем Робом, з колегами, друзями і навіть із сусідкою. Сьюзен складно залишатися все такою ж «колючкою», адже її життя змінюється надто стрімко. Але не сумнівайтеся, вона з цією складністю впорається. До речі, компанія «Netflix» оголосила про екранізацію книги за участі Різ Візерспун.

«Розмови з друзями» Саллі Руні. Нова, перша за рахунком, книга авторки бестселера «Нормальні люди» Саллі Руні розповідає історію Френсіс і Боббі, двох студенток з Дубліна. Одного разу вони знайомляться із заміжньою парою, і незабаром в компанії з’являються любовні трикутники, які можуть зруйнувати стосунки і дружбу... Книги Саллі про найбільш важливі речі: любов, сексуальність, дружбу, успіх, ревнощі. Крім усього в сюжетній лінії присутні досить інтимні деталі, а діалоги нагадують читачеві власну переписку з друзями у WhatsApp або Facebook. Незабаром сервіс «Hulu» презентує екранізацію книжки.

«Клара і Сонце» Кадзуо Ішіґуро. У 2021 році на читачів чекає приголомшливий роман від автора книг «Не відпускай мене» та «Залишок дня» Кадзуо Ішіґуро. Ця історія від володаря Букерівської та Нобелівської премій запитує: що означає кохати? Захопливий подвиг світобудови, роман вишуканої ніжності та бездоганної стриманості «Клара і Сонце» – це міжнародна літературна подія. І це перша книга, яку автор написав після здобуття Нобелівської премії з літератури.

«Чому ми спимо. Користаємо з усіх можливостей сну та сновидінь» Метью Вокер. Сон – одна з великих таємниць біології людини. Чимало вчених безуспішно намагалися розшифрувати незбагненний код сну, аж доки не розвинулися наукові методи дослідження мозку. Метью Вокер, американський професор нейронауки та психології, значну частину свого життя досліджує вплив сну на здоров'я людини. Учений з'ясував: сон – унікальний спосіб оздоровити мозок і тіло, ба більше – найдієвіший метод відтермінувати старіння. То яким є природний сон? Чому ми бачимо сновидіння і чи можемо ними керувати? Хто спить лише половиною мозку? Як змінюється сон упродовж людського життя? І як врешті подолати безсоння? На ці та безліч інших запитань Метью Вокер дає нам вичерпні, науково обґрунтовані відповіді.

«У розрідженому повітрі», Джон Кракауер. Нова історія від автора «У дикій глушині». Оповідь ведеться від першого лиця, і це найсумніша книжка про сходження на Еверест. Майже два десятки альпіністів-любителів вирушають у подорож, яка вартує великих грошей. Кожен має досвідченого інструктора і йде за добре спланованим маршрутом. Усіх попереджено про небезпеки, які чекають у сходженні на гору висотою 8848 метрів. Бажання здолати вершину свого життя перетвориться на трагедію. У розрідженому повітрі мозок втрачатиме мільйони клітин, тіло ослабне, а найдосвідченіші робитимуть одну помилку за іншою. Що ж насправді затьмарює розум за крок до смерті, і чи виправдовує себе мрія, яку здобувають ціною життя? Про це – в книзі Джона Кракауера.

«Це Караваджо» Аннабель Говард, Ікер Споціо. Продовження серії ілюстрованих життєписів розповість про Мікеланджело Караваджо, італійського живописця і засновника європейського реалістичного живопису XVII століття.

Митець прославився на всю Італію не лише талантом, а й своїм бурхливим характером та темами, які зображав на полотнах. Яким він був? Чому його життя називають драматичним? І якими роботами увійшов в історію мистецтва? Про це і багато іншого – на сторінках нової книги.

Видавництво Yakaboo Publishing

«Витримати все: Розум, тіло та навдивовижу гнучкі межі людської витривалості» Алекс Гатчінсон. Алекс Гатчінсон у книзі «Витримати все» вкотре доводить: всі обмеження – умовні. Опираючись на останні дослідження психології, він показує як можна відкрити власний потенціал і досягнути бажаного. Можливості, яких ми прагнемо, розширюють наше власне сприйняття, додають сил і впевненості. Автор пояснює які головні фактори можуть допомогти досягнути бажаного. Як оцінити власні сили? Як збільшити власну витривалість і повірити у прихований потенціал? Але не психологією єдиною. На думку експерта, ефективна робота мозку залежить від стану нашого тіла, чому фізична активність покращує нашу розумову продуктивність. Книга «Витримати усе» – це безліч порад психолога про те, як повірити у себе на прикладі блискучих досягнень інших. Варто лише зрозуміти, що саме вас обмежує, запастися терпінням і силою волі. «Кафе "Європа". Повернення. Як пережити посткомунізм» Славенка Дракуліч. Еволюційна та своєчасна збірка нарисів, що малює портрет Східної Європи через тридцять років після закінчення комунізму. Іммігрант із папугою у Стокгольмі, фотографія дівчини у Львові, скульптура Олександра Македонського у Скоп'є, церемонія пам'яті до 50-ї річниці вторгнення радянської армії до Праги: це кілька проблисків життя на Сході Європа сьогодні. Через три десятиліття після «Оксамитової революції» Славенка Дракуліч, авторка «Кафе "Європа"» та «Екскурсії Музеєм комунізму», розглядає, що змінилося і що залишилося незмінним у регіоні, у своїй новій сміливій збірці есе. Тоталітаризм не помер за одну ніч, а демократія не повністю трансформувала східноєвропейські суспільства. Якщо придивитися до артефактів та повсякденного життя - від картки медичного страхування до національних пам’яток та популярних фільмів до культурних звичок, а також фрагментів зростаючого націоналізму та Brexit - ці фрагменти політичного репортажу занурюють у реальність Європи, яка досі глибоко розділена. «Книжка для дорослих: Як старшати, але не старіти» Дарка Озерна. Це третя книжка із серії «Оптимістично про здоров‘я», присвячена темі здорового старіння. Книга міститиме рекомендації для людей 30+ із догляду за собою та своїми старшими родичами, а також для людей 50+ про особливості фізичного і духовного стану в цьому віці. А також вийдуть друком «Від холодної війни до гарячого миру: американський посол у путінській Росії» Майкла Макфола, «Століття пандемій: сто років паніки, істерії та сваволі» Марка Хонігзбаума, «Нехай буде вода. Ізраїльський досвід вирішення світової проблеми нестачі води» Сет аМ. Сіґела, «Неочікувана радість звичайності» Кетрін Ґрей та «Репутаційний антистрес: Інструктор для власників і топ-менеджерів бізнесу» Сергія Біденко. Видавництво #книголав «Тривожні люди» Фредрік Бакман. Зворушлива комедія про злочин, який ніколи не відбувся. Грабіжник-невдаха бере в заручники вісьмох надзвичайно стурбованих незнайомців, які оглядають квартиру, виставлену на продаж. Під час перебування у цьому помешканні вони поступово починають відкриватися одне одному – і виявляється, у них чимало спільного. Подружжя, яке щойно вийшло на пенсію, директорка банку, старенька пані, яка вже не боїться, коли на неї наставляють пістолет, молода пара, яка очікує дитину, агентка з нерухомості – усі вони розкривають одне одному свої найглибші таємниці. Роман "Тривожні люди" – смішний, сповнений емпатії та мудрості. Це історія про силу дружби, прощення і надію – про речі, які рятують навіть у найнеспокійніші часи. «Нікелеві хлопці» Колсон Вайтхед. Роман отримав Пулітцерівську премію 2020 р., став бестселером New York Times та очолив більшість книжкових рейтингів в Америці. В основі сюжету – реальна історія про виправну школу під назвою Академія Нікеля, яка діяла понад 100 років у Флориді. Її закрили у 2011 році після викриття тортур та насильства над вихованцями. У романі розповідається про двох хлопців, яких несправедливо засудили і відправили до цього закладу. Темношкірий Елвуд Кертіс заприятелював з Тернером, який теж не винен. «Повага. Хлопцям про любов, секс та згоду» Інті Чавес Перес. Це посібник з сексуальної освіти для хлопців-підлітків, про те, як підходити до розуміння сексу та стосунків у 21 столітті. Інті Чавес-Перес, який є експертом з сексуального виховання та має багаторічний досвід роботи з підлітками, дає відповіді на ті численні питання про секс, які виникають у хлопців. Автор простою мовою пояснює важливі аспекти про згоду і стосунки, про тілесність, гендерну ідентичність та сексуальну орієнтацію і уникає при цьому будь-якого осуду. «Кулінарна книга міс Ґрем» Селія Різ. Історія про сміливість, зраду і жіночу дружбу. Щойно закінчилась Друга світова війна, Великобританія створила Комісію з контролю, яка наймає британців на роботу в Німеччині для відбудови зруйнованої нації і викриття злочинів війни. Шкільна вчителька Едіт Ґрем зголошується на заклик. Але в Комісії вирішують, що вона – ідеальна кандидатка для того, щоб працювати на іншому рівні й стати шпигункою: вона самотня, має непримітну зовнішність і знає німецьку. Але є ще одна цікава річ – брат Едіт приїхав до Оксфорда з одним із найбільш розшукуваних військових злочинців графом Куртом фон Стабеновим. Натхненна Едіт вирушає до Німеччини, де допомагає відновлювати початкові школи. А для прикриття і передачі секретної інформації вона використовує колонки у кулінарних журналах, які веде від імені Стелли Снеллінг, авторки кулінарних книг. Але що далі вона у цій справі, то більше цікавих деталей відкривається: не все насправді так, як її переконували, зокрема про графа Стабенова. «50 уроків англійської. Говоримо без помилок, ок?» Cергій Святенко. Книжка перекладача та викладача англійської мови Сергія Святенка допоможе всім, хто має намір писати і спілкуватись англійською правильно. Автор максимально просто, зрозуміло та чітко пояснює не лише найпроблемніші і найскладніші моменти в англійській, а саму логіку цієї мови та спосіб мислення людей, які нею говорять від самого народження. «Стресостійкість» Міту Стороні. У сучасному бентежному світі неможливо уникнути стресу. Але як зберігати контроль і не допускати, щоб щоденні переживання перетворились у системне перевантаження, що призведе до депресії та вигорання? Цей практичний та новаторський посібник розкриває сім шляхів боротьби із наслідками стресу – для зміцнення нашого природного захисту. Авторка – психологиня Міту Стороні – ділиться порадами про те, як зробити так, щоб наш розум залишався гострим, а тіло стійким, незалежно від того, які випробування нам випадуть. «Ринок м’яса» Джуно Довсон. Історії про темні справи, які відбуваються у світі високої моди періоду руху #TimesUp і #MeToo. Історія головної героїні Яни Новак дуже типова. Вона висока і нахабна, їй некомфортно через свою зовнішність, поки її не помічає скаут модного дому і пропонує роботу моделі. Але індустрія моди така ж мерзенна, як і гламурна. Тут хижаки на кожному кроці. Яна – звичайна дівчина з півдня Лондона, яка стрімко досягає нереальних висот у цьому бізнесі. Але що вище ти піднімаєшся, то важчим буде падіння.

Видавництво «Фабула»

«Вілла Деккстера» Юрій Винничук. У цьому ретродетективі автор віртуозно балансує на межі детективу й політичного трилера — так само, як його герої балансують у невизначеному межичасі протягом останнього тижня перед початком Другої світової війни. Коловерть небезпечних пригод і жорстоких злочинів, парадоксальний гумор, глибоке знання таємного життя передвоєнного Львова, соковита мова, кримінальні та любовні інтриги, — усе це читач знайде в новому романі визнаного майстра.

«Рік розпусти Клауса Отто Баха» Ярослава Литвин. Чим може обернутися інтернет-знайомство з юною та вродливою іноземкою? Звісно ж, коханням усього життя! Принаймні так вважає 43-річний Клаус Отто Бах, мешканець німецького містечка Кіля. Клаус полишає все і прямує до чужого краю з єдиною метою — відшукати жінку своєї мрії, зв’язок із якою випадково обірвався. На його нещастя, цим краєм виявилася велика і незбагненна, щедра та неприборкана Україна. Так, Клауса називатимуть «останнім романтиком». Так, з нього глузуватимуть не лише випадкові знайомі, але й сама доля, підкидаючи все нові пригоди та випробування. Але наш «сучасний Дон Кіхот» не відступить. І врешті доля змилостивиться, подарувавши Клаусові вистраждану та солодку мить щастя, а читачеві найнесподіваніший з усіх можливих фінал.

«Престиж» Крістофер Пріст. Сюжет роману побудований на гострому суперництві двох видатних ілюзіоністів другої половини ХIХ століття. Ворожнеча, що зародилася в ранній молодості, перетворює їх життя в нескінченне змагання. З роками бажання здобути остаточну нищівну перемогу над суперником стає нестерпним, а боротьба набуває таке загострення, коли вже всі засоби хороші, і в хід йдуть крадіжка чужих секретів, підказки глядачам при виконанні номера, відвертий зрив уявлення. Але кожен по-як і раніше залишається віртуозом у своїй справі і безперервно вдосконалює майстерність, винаходячи все нові і нові витончені трюки. І ось вже обидва успішні, багаті і досягли небувалих висот в мистецтві ілюзіони. Висот, за якими проходить межа реальності. Але один з них готовий піти ще вище …

«Рудий на узбіччі» Енн Тайлер — найновіший роман Енн Тайлер, американської письменниці, чиї книги люблять і цінують мільйони читачів на всіх континентах. Його герой Міка Мортімер, сорокарічний холостяк, комп’ютерний експерт і за сумісництвом доглядач багатоквартирного будинку в Балтиморі, веде стабільне, розмірене, проте вельми обмежене життя. Але одного разу вся ця стабільність руйнується — і не тільки тому, що подруга Мікі вирішує покинути його, а й тому, що у дверей оселі героя немов із нізвідки виникає підліток, який стверджує, що він — його син…

Глибока, інтимна, повна співчуття, тонкого знання таємниць людського серця і теплого гумору історія про те, що може статися, якщо пощастить побачити світ геть новим поглядом. А ще — про помилки сприйняття, другий шанс, що є в кожного, і незбагненну силі людських зв’язків.

У 2020 році «Рудий на узбіччі» був номінований на здобуття Букерівської премії.

«Телеграф Авеню» Майкл Шебон. Автор бестселерів New York Times, лауреат Пулітцерівської премії, письменник Майкл Шебон переносить своїх читачів на Телеграф-авеню, що бере свій початок в Окленді, штат Каліфорнія. Дія відбувається 2014 року. Над «Брукленд Рекордз», магазином вінтажного вінілу, яким ось уже 12 років володіють двоє нерозлучних друзів, чорношкірий Арчі Столлінгз і єврей Нет Яффе, гуснуть хмари: один з найбагатших людей Америки, Гібсон Гуд, збирається побудувати неподалік свій черговий мегамагазин. Друзі турбуються нетільки за свій бізнес – їхня дружба теж проходить випробування. Непростий період випав і дружинам головних героїв, самовідданим акушеркам Гвен і Авіві. Їм доведеться захистити свою гідність і професійну честь. Шлюб Арчі і так висить на волосині, а тут ще як грім на голову впав Тіт, його син-підліток, який стає кращим другом сина Нета, Джуліуса. Але й цього мало автору – він вводить ще одну сюжетну лінію з батьком Арчі, Лютером Столлінгзом, колишнім популярним актором, що вскочив у чергову халепу. І вона теж захоплює читача – втім, як і всі решта. У «Телеграф-авеню» багато музики, кіно, кунг-фу, емоцій і таємних історій, знаних імен і унікальних персонажів. Он навіть Барак Обама зустрівся і запам’ятався. Живий, добрий, атмосферний роман, який звучить, пульсує, виграє і зачаровує, як це завжди відбувається з творами Майкла Шебона.

«Геній. Річард Фейнман: життя та наука» Глікс Джеймс — шедевр наукової біографії, справжнє джерело ­натхнення для всіх, хто прагне до самореалізації. Автору вдалося досягти практично ідеального балансу між приватним життям героя та його діяльністю у сфері теоретичної фізики, причому й те, й інше написано жваво, яскраво, часом іронічно, але завжди глибоко й точно. Перед читачем постає неймовірно привабливий портрет одного з найбільш незвичайних і талановитих науковців XX століття, чиє життя скидається на захоплюючу наукову пригоду, мета якої — пізнання таємниць матерії і парадоксів внутрішнього світу геніально обдарованої особистості.Ця книжка заслужено принесла автору почесне місце у фіналі Національної книжкової премії США і номінацію на престижну Пулітцерівську премію.

«"Живе" кіно і техніка його виробництва» Коппола Френсіс Форд. Чи можна поєднати кіно, телебачення та театр? Так, якщо за справу береться Френсіс Форд Коппола. Режисер «Апокаліпсису сьогодні», «Хрещеного батька», «Розмови», «Дракули» та багатьох інших культових стрічок, котрий отримав майже всі найпрестижніші кінопремії, став одним із батьків «живого» кіно. Однак книжка не лише про секрети створення нового мистецтва — вона містить цікаві факти з історії кіно, телебачення та театру, а також життя відомого режисера. Це творіння Копполи містить різноманітні корисні поради професіоналам кіно і подарує багато приємних хвилин прихильникам творчості митця і шанувальникам мистецтва загалом.

«Клеопатра: Життя» Шифф Стейсі. Постать Клеопатри огорнута міфами. Вона увійшла в історію розпусною звабницею, супутницею двох видатних римлян — Юлія Цезаря і Марка Антонія. Але історію цієї єгиптянки писали чоловіки. Що про неї може сказати жінка? Стейсі Шифф спробувала по-новому поглянути на життя єгипетської цариці, показати її окремо від чоловіків і визначити, чи помилялись історики минулого.

Це ґрунтовне й цікаве дослідження життя Клеопатри, у якому авторка відокремлює правду від вигадки, а упередження від реальності. І перед читачем постає освічена, неймовірно багата, блискуча жінка, владна правителька великого Єгипетського царства.

Видавництво Bookraine Publishing House

«Він помер із фалафелем у руці» Джон Бірмінгем. Головному герою Денні доведеться пережити чимало випробувань, щоб пробитися у світ літератури. На заваді цьому стає низка перешкод, серед яких і захмарні ціни на австралійське житло. Ділити помешкання випадає із доволі ексцентричними сусідами, кількість яких подекуди сягає катастрофічних масштабів. Зрештою, історії, у які герой постійно влипає через співмешканців, просто не залишають часу на письменницьку діяльність. Книга пронизана оригінальним гумором, а неповторний авторський стиль Джона Бірмінгема точно не залишить читача байдужим.

Роман Бірмінгема припаде до душі усім поціновувачам чорного гумору і однозначно зацікавить всіх, хто ще не знайомий із сучасною австралійською літературою.

«Моя блискуча кар’єра» Майлз Франклін. Головна героїня Сибілла — цілеспрямована та емоційна дівчина. Через сімейні проблеми, алкоголізм батька та його невміння вести бізнес дівчину відправляють жити до бабусі, де вона зустрічає Гаррі Бічама — багатого юнака, що закохується у героїню. Проте Сибілла, незважаючи власні симпатії та перспективу вигідного шлюбу, не хоче втрачати незалежності та одружуватися — тому вимушена взяти сімейні проблеми на себе та працювати гувернанткою у жахливих умовах, аби сплатити борг батька.

«Моя Блискуча Кар’єра» — прекрасний зразок класичної прози, проте книга підіймає питання, актуальні й донині: вузькі соціальні рамки, стереотипи, обов’язок та бажання, а також конфлікт можливостей, амбіцій та соціального середовища. Неймовірні описи австралійської природи органічно доповнюють оповідь та роблять її ще більш яскравою.

«Пікнік біля Навислої скелі» Джоан Ліндсі. 1900 рік, День Святого Валентина, Австралія. Учениці та викладачки приватної школи Еплярд збираються на святковий пікнік біля Навислої скелі — але повертаються з нього не всі.

Це — історія загадкового зникнення трьох школярок та їхньої вчительки математики. Серед білого дня, без свідків, слідів та доказів, залишаючи по собі лише низку питань, відповіді на які читачі знайдуть лише тоді, коли загадка сягне непередбачуваних масштабів. На читача чекають пошуки, звинувачення, різноманітні версії події — одна моторошніша за іншу — але що насправді описано на сторінках книги, правда чи вигадка? Це авторка залишає на розсуд читача.

«Світ Долішній» Крістіни Двойних. 2165 рік. Землю давно захопили прибульці. Залишки людської цивілізації виживають на летючих станціях без надії коли-небудь повернути втрачену планету. Сіонна Вель — юна рейнджерка із Четвертої станції, одна з небагатьох, хто часом іще спускається на спустошену Землю. Вона звикла виконувати свої місії самотужки, але все змінюється, коли в напарники їй ставлять Ліама – хлопця, колись урятованого із Землі. Це призначення — лише перша із загадкових подій, які змушують Сіонну підозрювати, що вона, дочка капітана Четвертої, є частиною чиєїсь змови. Незабаром звичне для Сіонни життя зміниться назавжди.

Чи зуміє вона розпізнати ворога серед знайомих облич, а союзника — в оточенні ворогів? Чи знайде спосіб виконати небезпечне завдання і н евтратити себе саму? І чи справді світ, що простягнувся внизу, за сотні кілометрів од станцій, такий, як звикли вірити їхні мешканці?

«Finisher. Біг як спосіб життя» Роксана Бондаренко. У своїй книзі Роксана Бондаренко відкриває читачеві світ бігу таким, яким бачить його вона — адже це не просто рутинне тренування чи спосіб зігнати калорії, а щоденна практика вдячності, перемог, здоров’я, самовдосконалення та мотивації.

Окрім власних історій авторки книга насичена фактами про біг та корисними порадами. Роксана розповідає про те, чому у середньому бігуни живуть на три роки довше, чому вік на пробіжці не має значення, чому бігове взуття краще купувати у другій половині дня... і про те, як не здаватися і продовжувати рух вперед, не зупинятися на досягнутому та не зраджувати власним мріям, навіть якщо здається, що досягнути їх неможливо.

Роксана Бондаренко — амбасадорка організації RUN UKRAINE, входить у топ-50 успішних жінок Львівщини за версією VA magazine та отримала спеціальну винагороду Best Fitness Inspiration на конкурсі World Bloggers Awards 2020. Вона— постійна учасниця як українських, так і зарубіжних бігових півмарафонів та марафонів.