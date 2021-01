Що готують видавці для українського читача у 2021 році?

Розповідаємо, які новодруки чекати від видавництв «Лабораторія», «Наш Формат», КМ-БУКС, BookChef та Vivat цього року.

Видавництво «Лабораторія»

«Гітлер і Сталін. Тирани та Друга світова війна» Лоренс Ріс. Найактуальніша порівняльна біографія Гітлера і Сталіна, побудована на історичних даних та цитатах очевидців режимів. У книжці описуються особливості правління двох тиранів. Також автор визначає їхні спільні риси, що дає відповідь на питання – «як цим двом вдавалося змушувати людей йти за їхньою волею?»

«Як врятуватися від кліматичної катастрофи. Де ми зараз і що нам робити далі» Білл Ґейтс. Білл Ґейтс уже понад 10 років займається дослідженням питань зміни клімату, і ця книжка — результат його здобутків. У ній він розповідає, як компанії, уряди держав та окремі люди можуть покращити екологічну ситуацію і врятувати нашу планету від кліматичної катастрофи.

«Каваленд. Темна історія однієї людини та створення нашого улюбленого наркотику» Огастін Седжевік. Мільйони людей по всьому світу щодня п’ють каву і не знають історію її становлення як популярного напою. А почалося все з англійського торговця Джеймса Гілла, який хитрістю і жорстокістю зміг побудувати цілу кавову імперію в Республіці Ель-Сальвадор. На його плантаціях панували жорстокість і нелюдські умови. А кава фактично стала символом капіталізму, тож людям, які знаходилися в підпорядкуванні власника плантації, доводилося працювати більше і більше.

«Дофамінове покоління: Пошук балансу між болем і задоволенням» Анна Лембке. У книзі Анна Лембке розповідає про залежності від вивільнення дофаміну: чому вони виникають, які бувають, який механізм їхньої дії та як їх позбутися. На основі реальних випадків людей, які приходять до неї на терапію, а також теоретичних знань, авторка розповідає, чому збільшення рівня дофаміну внаслідок приємних для нас звичок, є лише втечею від болю. І що із цим робити?

«Бути лідером. Мудрість від тих, хто змінив правила гри» Девід Рубенштейн. Які стратегії управління у таких людей як Білл Ґейтс, Ворен Баффет, Білл Клінтон, Опра Вінфрі, Філ Найт, Джордж Буш, Тім Кук, Ненсі Пелосі та ще безлічі інших відомих і знаменитих? Про це знає автор цієї книг, який 5 років розпитував у них напряму, що вони думають про свої компанії.

«Розгадка геніальності. Як працює інженерія ідей» Рон Фрідман. Що як для того, аби створити щось інноваційне, достатньо ретельно розібрати те, що вже є, і просто його удосконалити? Саме про такі методики та відомі приклади їх застосування розповідає ця книжка. Щоб бути успішним, можна не вигадувати велосипед, а підгледіти у когось, проаналізувати ідею та застосувати до своїх реалій. В будь-якій хорошій речі треба вміти знайти геніальну ідею; принцип, за яким можна буде створити щось подібне чи навіть краще за оригінал. Цим шляхом свого часу пішов Білл Гейтс під час розробки Windows та ще ціла низка розробників, які тепер успішніші за своїх попередників. Як робити це якісно та провести межу між наслідуванням й аналізом та бездумним копіюванням? Автор спробував вкласти у цю книжку основні принципи, як бути креативнішим коштом активного споглядання та залученості в діяльність конкурентів.

«Власність. Що кому належить і як це на нас впливає» Майкл Геллер, Джеймс Зальцман. Що таке власність? Що саме ми можемо назвати «своїм» — і де межі наших володінь? Здавалося б, слово «моє» ми засвоюємо ще в дитинстві. Однак все набагато складніше. Власність не є ані сталим поняттям, ані чітко окресленим: навіть у різних штатах США поняття того, чим саме ти володієш, є розмитим.

Автори цієї книжки надають цікаві роздуми щодо понять власності, розповідаючи, як символічне володіння інколи може підміняти справжнє, а деякі компанії заробляють, роблячи власністю зовсім не об’єктні явища, наприклад відсутність потреби стояти у черзі.

«Основи. 10 кроків до реальності» Франк Вільчек. Щодня ми не замислюємося про якісь фундаментальні фізичні закони. А насправді ж, вони всюди навколо нас. І автор цієї книжки нам це покаже. Наші моделі мислення просто дуже зациклені на тому, що відбувається тут і зараз, на поверхні, але інколи варто копнути трошки глибше, щоб побачити: світ повсюдно складається з законів фізики, з фізичних об’єктів і явищ. Але щоб охопити це фізичне, треба розвинути межі свого мислення. Все по місцях розставить у цій книзі не просто фізик, а Нобелівський лауреат.

«Фізична (не)активність. Що насправді робить нас здоровими?» Деніел Ліберман. Книжка про фізичну активність в цілому, про основні міфи, пов’язані з ним, та про те, як розвинути можливості свого тіла. Її основна фішка — автор стверджує, що, по суті, людина і не повинна бігати, ходити у спортзал та постійно бути зайнятою. Що це не є закладеним у нашій природі, а по своїй суті люди — більш ліниві, спокійні та долучають фізичну активність лише тоді, коли це справді потрібно (полювання, приготування їжі тощо). Нам навіть не важливо бути сильними: хто сказав, що це логічне продовження нашої еволюції? Це дуже логічна книжка, яка показує, наскільки здоровий спосіб життя у його звичному розумінні нелогічно виглядає — але це не означає, що нам взагалі не варто дбати про своє фізичне здоров’я. Просто інакше сприймати більшість поширених упереджень з цього приводу. Сидіння, наприклад, саме по собі нас не вбиває, ми просто неправильно сидимо і забагато їмо.

Окрім самих лише дослідження занять спортом, книжка зосереджується і на усіх суміжних темах: харчування, сон, біологічні особливості людського організму.

«Людинократія. Створення компаній, в яких люди - понад усе» Ґері Гамель, Мікеле Заніні.

Компанії, особливо великі, і досі лишаються надміру бюрократичними. І це їм шкодить: зміни впроваджуються повільно або й узагалі відсутні; потреби працівників не враховуються, а інноваційних рішень не народжується — бо такі установи не надихають. Як таким організаціям стати креативними, гнучкими, сучасними? Створити іншу бізнес-модель — децентралізованої людиноцентричної організації з мінімальним формалізмом, іншим перерозподілом відповідальності; динамічністю на всіх рівнях; меритократією; відчуттям власного ком’юніті всередині компанії тощо. І ця нова модель орієнтується не на бюрократію, а на людинократію в основі своїх принципів.

Людинократія, згідно з авторами, це така форма організації робочого процесу, за якої людський внесок у компанії є найвищим, основним акцентом її діяльності.

Видавництво «Наш Формат»

«Перспективи української революції» Степана Бандери. Це зібрання статей Степана Бандери, що вийшло друком у Мюнхені 1978 року. На відміну від інших репринтів, у цій книжці додано передмову О. Сича, глосарій рідковживаних, малозрозумілих і діалектних слів, іменний і географічний покажчики. Також за допомогою QR-кодів читач зможе потрапити в онлайн-медіатеку, де зібрано оцифровані видання середини минулого сторіччя, у яких публікувався автор. А ще там можна побачити десятки зображень, пов’язаних із життям Степана Бандери та діяльністю ОУН, і навіть почути живу мову Провідника.

«Після війни. Історія Європи від 1945 року» Тоні Джадт. Якщо сучасні автори видають книжки за три місяці, то Тоні Джадт присвятив своїй праці 10 років. Він дослідив джерела 6 мовами, розглянув історію 34 країн і написав понад 900 сторінок тексту. Ось чому його працю називають наймасштабнішим дослідженням повоєнної Європи.

У ній Джадт прискіпливо розбирає, як Друга світова змінила континент — географічно, політично, інтелектуально й економічно. Він описує трансформації, що відбулися за 60 років миру, і як вони вплинули на становище різних країн. На відміну від інших дослідників, Джадт не зациклюється на Західній Європі, а присвячує увагу і Східній. Тому з видання ви довідаєтеся про минуле не лише «зіркових держав» — Німеччини, Британії чи Франції, — а й менш популярних.

«10 уроків для світу після пандемії» Фаріда Закарія. Ведучий CNN та автор бестселерів Фарід Закарія допомагає читачам зрозуміти природу постпандемічного світу: політичні, соціальні, технологічні та економічні наслідки, на прояв яких можуть знадобитися роки. Написаний у формі десяти “уроків”, що охоплюють теми від природних та біологічних ризиків, піднесення “цифрового життя” до біполярного світового порядку, що зароджується, Закарія допомагає читачам почати мислити ширше безпосередніх наслідків COVID-19. Десять уроків для постпандемічного світу говорять про минуле, сьогодення та майбутнє, і хоча вони є нагальними та своєчасними, та потребують тривалого розмірковування про життя на початку ХХІ століття.

«Аннапурна» Моріс Ерцоґ. «Перемога або смерть» — інших варіантів у цієї експедиції не було. У 1950 році дев’ятеро французьких відчайдухів кинули виклик людській природі та підкорили вершину, якої навіть на карті не було. Уперше в історії люди піднялися на висоту понад 8000 метрів.

Із якими труднощами вони стикалися? Як воно — долати нестерпний холод, воювати зі стихіями та впритул наближатися до смерті? Як це — шмагати обморожені руки й ноги мотузками, щоб відновити кровообіг? І головне — навіщо такі жертви?

У цій книжці Моріс Ерцоґ детально й послідовно розповідає про їхню подорож, вихід за межі власних можливостей, відчай і розпуку, надію і світло в очах альпіністів, змагання з природою і ціну перемоги. Сліди боротьби і втрати лишилися на їхніх тілах, але вони здобули значно більше: зустрілися зі свободою та осягнули глибокий сенс людського існування.

«Історія LEGO» Нільс Лунде. Ця історія почалася зі скрути. У 1932 році Оле Кірк Крістіансен робив прасувальні дошки і сходи, але фінансова криза позбавила його заробітку. Тоді він із сином узявся виготовляти дерев’яні іграшки й назвав свою компанію LEGO — від данських слів на позначення «грати добре». Минуло 17 років, перш ніж з’явився її символ — пластмасова поєднувана цеглинка. А далі все закрутилося: масштабування, успіх, криза, кадрові зміни, відновлення, спад, крах 2004-го — і масштабне повернення тоді, коли всі прогнози вказували на кінець ери LEGO.

У яких умовах розвивалася компанія? Які особистості творили її майбутнє? Як «династія» Крістіансенів довірила власний бізнес «сторонній» людині — Йорґену Віґові Кнулсторпу? Як LEGO вдалося об’єднати дітей з усього світу? Що криється за кольоровими цеглинками і веселими чоловічками? Про все це й навіть більше пише Нільс Лунде.

«Приреченість: політика катастрофи» Ніл Фергюсон. «Усі катастрофи в якомусь сенсі створені людиною». Катастрофи за своєю суттю важко передбачити. Землетруси, пожежі, фінансові кризи і війни, як правило, не розподіляються; немає циклу історії, який би допоміг нам передбачити наступну катастрофу. Але коли трапиться катастрофа, ми повинні бути краще підготовленими, ніж римляни, коли вибухнув Везувій, або середньовічні італійці, коли сталася Чорна смерть. Зрештою, ми маємо науку на своєму боці. Однак у 2020 році багато розвинених країн, включаючи США, були не готові до нового вірусу з Китаю. Чому? Чому лише деякі азійські країни отримали правильні уроки з досвіду попередніх спалахів різних штамів грипу? Хоча популістські лідери, безумовно, мали слабші результати в умовах пандемії COVID-19, Ніл Фергюсон стверджує, що діяли більш глибокі патології – патології, вже помітні в наших реакціях на попередні катастрофи.

«Чи виживе Сингапур?» Кішор Махбубані. «Чи виживе Сингапур?» — провокаційно запитує Кішор Махбубані і пропонує три варіанти: так, ні, можливо. Це не гра «обери правильну відповідь», а випадок, коли кожна опція імовірна.

Автор описує три сценарії потенційного майбутнього міста-держави, чия історія незалежності налічує 55 років. Що допоможе Сингапуру встояти? Як пов’язані система освіти й становище держави? А Сингапур і Кремнієва долина?

У цій книжці ви знайдете не тільки відповіді на такі питання, а й найкращі статті Махбубані для Guardian News і New York Times. А ще в ній є підказки, що з досвіду Сингапуру буде корисним для України.

«Персональне досьє. Історія The Washington Post» Кетрін Ґрем. Захоплива історія жінки, яка мала надзвичайний вплив на історію світової журналістики та однієї з найавторитетніших світових газет Washington Post. Катарін Ґрем провела газету через складні часи, як-от Вотерґейтський скандал. Ця книжка — поєднання персональної та професійної біографії, а також історії Washington Post. Робота була відзначена Пулітцерівською премією. Книжка стала світовим бестселером та була екранізована.

Видавництво «КМ-БУКС»

«Бентежна кров» Роберт Ґалбрейт. П'ята книжка циклу про Страйка і Робін - це захопливий детективний лабіринт, який не відпускає до самого кінця.

Приватний детектив Корморан Страйк приїхав у Корнволл у гості до родичів, але й тут робота не відпускає його: до нього звертається жінка з проханням допомогти розшукати її матір, яка зникла за загадкових обставин далекого 1974 року. Страйк ще не займався такими давніми справами, але, попри невисокі шанси на успіх, він заінтригований і вирішує поновити розслідування. Розгадуючи таємниче зникнення, Страйк і його напарниця Робін Еллакотт зіштовхнуться з неймовірно заплутаною історією, в якій виринають то карти таро, то маніяк-психопат, то ненадійні свідки. І виявлять, що навіть справи сорокарічної давнини можуть бути смертельно небезпечними...

«Червона королева. Статеве розмноження та еволюція природи людини» Метт Рідлі. Чому, попри спроби впродовж двох тисячоліть вивчити сутність і еволюцію людини, наука й досі не в змозі відповісти на цілу низку важливих для нас питань. Ми ніколи не зрозуміємо себе, не дізнавшись, як змінювалася природа усього живого на землі, адже людина, як відомо, - це лише вид ссавців, один із величезної кількості. А ключове запитання, на яке належить знайти відповідь, звучить так: навіщо взагалі більшості живих істот знадобився зайвий клопіт - мати окремо самців і самок для статевого розмноження, якщо безстатеве потребує значно менших витрат часу та зусиль? Задля всебічного пояснення феномену статевої репродукції Метт Рідлі зводить докупи низку напрямків наукової думки, поєднуючи теоретичні викладки, результати досліджень багатьох науковців, власну ерудицію і… дотепність.

«Безбілетний пасажир. Дивовижні пригоди юнака в Антарктиці» Лорі Гвен Шапіро. Йшов 1928 рік: то була доба незаконної випивки, Великого Гетсбі та веселих розваг, а також слушний час для організації експедиції до Антарктиди, найзагадковішого та найменш вивченого континенту планети. У цій пригоді жадали взяти участь найкращі фахівці, найзнаменитіші американці, представники найбагатших родин і разом з ними вісімнадцятилітній мрійник й авантюрист з Нью-Йорка Біллі Гавронський. Завдяки силі волі та наполегливості юнаку таки вдалося долучитися до найвидатнішого наукового і героїчного подвигу "ревучих двадцятих".

Авторка майстерно залучає читача до неймовірних пригод головного героя, змальовує низку непересічних персонажів, наводить маловідомі подробиці й факти експедиції, проте насамперед оповідає чудову історію вивчення й освоєння сліпуче білого континенту, що ніби оживає на сторінках книги.

«Друга світова війна» Ентоні Бівор. Ця книга стала підсумком 30-річної роботи автора над цією темою і наймасштабнішим його проєктом. Вперше найбільший західний історик об’єктивно оцінює ту вирішальну роль, яку зіграв в перемозі над фашизмом Радянський Союз.

«Мисливці на мікробів» Пол де Крайф. Це чудова драматична оповідь про вчених, бактеріологів, лікарів та медичних техніків, які виявили мікроби та винайшли вакцини для протидії їм. Де Крайф розкриває нині звичайні, але насправді фундаментальні наукові відкриття, наприклад, як вперше побачили у прозорій краплі дощової води мікроб, або, коли вперше в історії Луї Пастер виявив, що вакцина може врятувати людину від сказу, атакуючи мікроби, які його викликають.

«Симфонія природи» Ден. Браун. Це історія про мишеня-диригента, що збирає інших звірів для виступу у своєму оркестрі. Унікальність цього видання полягає у тому, що крім тексту книги Ден Браун записав ще й музичний альбом, де кожна композиція відповідає тому чи іншому герою книги. Музику, написану для книжки, виконав Загребський фестивальний оркестр у Хорватії.

Видавництво «BookChef»

«Життя після Google: падіння дата-центрів та підйом блокчейн-економіки» Джордж Гілдер. Невже ера великих даних на чолі з такими потужними компаніями, як Google, добігає кінця? Американський мислитель і економіст Джордж Гілдер у своїй книзі «Життя після Google» пояснює, чому модель Google не може тривати вічно. Автор переконаний, що парадигма Google — великі дата-центри і зумовленість штучного інтелекту — не матиме продовження у наступній епосі. Досягнутий прогрес у навчанні машин, про який з гордістю сурмить Google, насправді всього лише зрушення в швидкості обробки інформації. Коли комп'ютер здатний зіграти більше партій за хвилину, ніж зіграло любство за всю історію свого існування, це не є великим проривом в інтелектуальності. Інтелект той же, просто він більш швидкісний. Але це створює у Google та інших ілюзію, що навчена машина може якимось чином отримати свідомість і захопити владу над людьми.

«Продавець взуття: Видання для молодих читачів» Філ Найт. Світовий бестселер уперше адаптовано для дітей і підлітків. Колись молодий, нестримний, тільки-но закінчивши школу Філ Найт позичив у батька 50 $, щоб відкрити власну компанію з однієї простої ідеєю: імпортувати недороге і якісне взуття з Японії. За перший рік продажів з «фургона» Найт заробив 8 тисяч $ і заснував компанію Nike. Сьогодні її річний оборот — 30 мільярдів $. Дане видання є скороченою версією всесвітньо відомого бестселера «Продавець взуття», що містить «Повчання молодим читачам» і поради Філа Найта для майбутніх підприємців. Вона допоможе дітям обрати майбутню професію або вид бізнесу, навчитися заробляти гроші, ставити правильні цілі і досягати їх, ніколи не здаватися і не зупинятися на досягнутому.

«Прихована дівчина та інші історії» Кен Лю. Кен Лю — один з найвідоміших авторів нашого часу. Його розповіді публікувалися в доробках F & SF, Asimov's, Analog, Lightspeed, Clarkesworld і в деяких «Year's Best». Ця збірка включає в себе добірку його останніх науково-фантастичних і фентезійних оповідань за останні п'ять років — шістнадцять улюблених читачам історій і нову повість.

«Greenlights» Меттью Мак-Конагей. Книга складається з особистих щоденників Меттью Мак-Конагей, які він вів протягом 35 років. Особисті записи Макконахі розкажуть про успіхи й падіння, щасливі моменти і ситуації, про які він шкодує. Також Меттью поділився рекомендаціями і власним досвідом, як не шкодити людям, бути дійсно хорошою людиною і прожити життя зі змістом. У мемуарах актор поділився і особистими фотографіями з сімейного архіву, життєвими уроками і віршами.

«Sapiens: Графічна історія: Народження людства (Т. 1)» Ювал Ной Харарі. Сто тисяч років тому Землю населяли принаймні шість різних видів людей. Але сьогодні є тільки один — homo sapiens. Що сталося з рештою? І що може трапитися з нами? У своїй книзі автор показує, як хід історії формував людське суспільство і дійсність навколо нього. Його книга простежує зв'язок між подіями минулого та проблемами сучасності і змушує читача переглянути його уявлення про навколишній світ.

Нове видання виконано у твердій палітурці і є графічною адаптацією світового бестселера «Sapiens», який потрапив у добірку рекомендованих до читання книг президентом Бараком Обамою і Біллом Гейтсом. А завдяки чудовим яскравим ілюстраціями і коротким, з властивою автору іронією і легким для розуміння, текстом книга буде цікава читачам будь-якого віку.

«Компанія яку я тримаю: моє життя в красі» Леонард Лаудер. Леонард Лаудер допоміг перетворити косметичну компанію Estée Lauder у багатомільярдний бізнес. Наразі портфель компанії налічує понад 25 брендів, що продаються у 150 країнах світу з капіталом у $ 21,3 млрд. Лаудер зробив революцію в індустрії краси, а його книга — керівництво для підприємців-початківців. У своїй книзі автор ділиться особистими спогадами про своє дорослішання і розвиток компанії на чолі з його відомою матір'ю. Ця книга — розповідь інсайдера про створення глобальної імперії з наведенням прагматичних уроків з бізнесу, благодійності, лідерства і життя. Вона сповнена незвичайними історіями, які охоплюють п'ятдесят років життя автора, присвячених створенню краси. Лаудер любить повторювати: «Хороші ідеї ніколи не застаріють, а великі ідеї — вічні».

«Стратегія і тактика лідерства» Джоко Віллінк. Одразу після видання ця книга стала бестселером №1 за версією New York Times і USA Today. Це й не дивно, адже це новинка від екс-командира морських котиків, підприємця і співавтора бестселеру «Extreme Ownership» Джоко Віллінка — «Стратегія і тактика лідерства» — про те, як стати справжнім лідером. Книга складається з двох частин і семи розділів. Частина перша присвячена «Лідерській стратегії: базовим цінностям і ключовим принципам». У другій частині розглядається «Лідерська тактика: становлення лідера, лідерські навички, маневри і комунікація». Також у книзі наведено безліч прикладів з життя автора, які наочно демонструють точність стратегії і тактику лідерства. Автор легко і доступно пояснює, як взяти теорію лідерства, швидко адаптувати цю теорію в робочу стратегію, а потім — застосувати свої навички на тактичному рівні. Ця книга — рішення, яке необхідне керівникам усіх рівнів управління не тільки для розуміння лідерської гри, але і для того, щоб перемагати в ній.

«Limitless: Upgrade Your Brain, Learn Anything Faster, and Unlock Your Exceptional Life» Джим Квік. Джим Квік - відомий експерт з розвитку мозку і пам'яті, підприємець, письменник, коуч і директор агентства Kwik Learning. Він тісно співпрацює з такими великими компаніями, як Nike, General Electric, Zappos, SpaceX, Virgin, а також викладає студентам Нью-Йоркського університету, Гарварда і Стенфорда. Ця книга — унікальний посібник з розвитку і тренування мозку, який дає можливість досягати більшого — більшої продуктивності, більшої трансформації, більшого особистого успіху і ділових досягнень — шляхом зміни свого мислення, мотивації та методології. У цій новаторській книзі він розкриває науково обґрунтовані методи та перевірені на практиці поради щодо прискорення самонавчання, комунікації, пам'яті, концентрації, запам'ятовування і швидкочитання для отримання швидких і надійних результатів.

«The One. Єдиний» Джон Маррс. Погляньте на свого партнера і скажіть чесно: він (або вона) дійсно той самий єдиний? Ви в цьому впевнені? Є спосіб перевірити це, адже відкрито ген ідеальної сумісності. Все, що потрібно, — простий тест ДНК, і програма сама знайде вашу другу половинку, того, хто створений природою виключно для вас — як і ви для нього. Цікаво? Чи готові ви пройти тестування? Навіть якщо у вас вже є кохана людина? А якщо програма скаже, що він вам не підходить, - розлучитеся? Що, якщо ваш обранець виявиться сильно старше або молодше, або однієї з вами статі ... або взагалі серійним убивцею? П'ять різних людей отримали повідомлення про те, що ідеальний партнер для них знайдений. Кожен ось-ось зустріне свою справжню любов. Але майбутнє в дусі «і жили вони довго і щасливо» не для всіх. Якби простий ДНК-тест точно визначав вашу другу половинку — погодилися б ви його зробити? Ця розумна, захоплююча історія доводить, що навіть за допомогою науки справжня любов - це завжди непросто.

Видавництво «Vivat»

«Кімната, де це сталося» Джон Болтон. Цю книжку намагалися заборонити через суд, та, попри все, вона була опублікована. На посаді президента Дональд Трамп чотири роки ухвалював суперечливі рішення та втрапляв у національні й міжнародні скандали. Про них більшість знає переважно з новин. Та Джон Болтон може розповісти про характер і мотиви Трампа значно більше за те, що відомо широкому загалу. Після написання цієї книжки Дональд Трамп звинуватив колишнього радника у розкритті секретної інформації. Ви зможете краще придивитись до політичної діяльності Трампа і дізнатися, що насправді відбувалося за зачиненими дверима під час важливих обговорень та як адміністрація президента реагувала на критичні ситуації. А інсайдерська інформація про події міжнародного значення допоможе ліпше зрозуміти важливі політичні процеси нашого часу, зокрема особливості й нюанси взаємодії Білого дому з Україною під час війни на Донбасі. Україна в цій книжці відіграє ключову роль — один телефонний дзвінок у липні 2019 року призвів до першого імпічменту Трампа. Болтон є унікальним свідком тих подій, детально зображуючи зустрічі між представниками США та українськими політичними лідерами.

«Торговець зброєю» Г'ю Лорі. Томас Ланг, капітан Шотландської гвардії у відставці, перебивається в Лондоні сякою-такою тимчасовою охоронною роботою. Та одного дня

в Амстердамі йому пропонують «справжню» роботу — вбити бізнесмена Александра Вулфа. Відмовившись від пропозиції, колишній офіцер вирішує попередити бізнесмена про небезпеку. Несподіване знайомство з чарівною дочкою Вулфа Сарою — це лише початок заплутаної історії, у якій Лангом зацікавиться британське міністерство оборони й ЦРУ США…

«Коли я бачила тебе востаннє» Лів Константін. Життя докторки Кейт Інґліш ідеальне. Вона спадкоємиця великих статків; має чоловіка й доньку, успішну кар’єру й розкішний маєток. Усе змінюється тієї ночі, коли Лілі, матір Кейт, знаходять убитою у власному будинку. На похорон приїздить Блер, подруга, з якою Кейт колись була нерозлучна. Щойно Блер береться до неформального розслідування, стає зрозуміло, що у вищому суспільстві Балтимора не все так просто. Оприявнюються невірність, брехня і зрада, а напруженість досягає точки кипіння. Своїми запитаннями Блер налаштовує подругу проти родичів і друзів. Убивцею може виявитися будь-хто: давній друг, батько, чоловік. Але хай ким він є, очевидно, що Кейт наступна в його списку…

«Позолочені вовки» Рошані Чокші. Париж, 1889 рік. Найпотужніша сила у світі зосереджена в давно загубленому уламку Вавилонської вежі. Французькі Доми Вавилонського Ордену, який охороняв реліквію, прагнуть повернути втрачене. І їм потрібен той, хто зможе розгадати цю таємницю. Ним стає Севрен Монтаньє-Аларі — заможний готельєр і водночас шукач скарбів. Щоб віднайти древній артефакт, Севрен заручається підтримкою «експертів» із сумнівною репутацією: інженерки, історика, танцівниці й садівника. Разом вони поринуть у страхітливу пригоду, де на кін поставлено не лише їхні життя, а й майбутнє всієї цивілізації…

«Сім смертей Евелін Гардкасл» Стюарт Тертон. Блекгіт-гаус, бал-маскарад. Об одинадцятій буде вбито доньку господаря маєтку — юну Евелін Гардкасл. Знову. Цей жахливий цикл неможливо розірвати, доки один з присутніх не назве ім’я вбивці.

Щодня Ейден Бішоп прокидатиметься в тілі одного з гостей з одвічним запитанням: хто вбив Евелін Гардкасл? Сім днів, сім перероджень. Можливо, перебуваючи в чужому тілі, Ейден нарешті зможе викрити вбивцю, доки не пролунає черговий постріл і життя Евелін скінчиться… Знов.

«Світло війни» Майкл Ондатже. 1945 рік. Лондон поступово оговтується від жахіть війни. Чотирнадцятирічний Натаніель та його сестра Рейчел вражені звісткою про від’їзд батьків до Сінгапуру. Їх залишають на підозрілого чоловіка на прізвисько Бражник, у якому діти вгадують злочинця. Вихователь нехтує своїми обов’язками. Тепер домівку відвідують загадкові особи з темним минулим, ексцентричні чоловіки й жінки, які кожен на свій лад «виховують» брата із сестрою. Та чи ці люди насправді є тими, за кого себе видають? І чи зможуть вони розвіяти самотність, у якій зростають діти? Уже дорослим Натаніель мандруватиме лабіринтами спогадів, реальності та уяви, щоб пояснити все, чого він тоді не розумів, щоб по ниточці сплести химерну історію, яка так схожа на правду…

«Мандрівний цирк сріблястої пані» Наталія Довгопол. Ефектна власниця мандрівного цирку фрау Ґріте переживає скрутні часи. Мало того, що її чоловік виявився авантюристом і зник безвісти, так ще й трупу доводиться від зубожіння рятувати. До всього, коронний номер — виступ велетенського ручного вовка — на межі провалу: юна глядачка, яку всі вважають причинною, сходить на сцену й приборкує грізного звіра. Що це, як не відьмацькі чари? Цирк рушає далі. Але з тої зустрічі в смугастому шатрі, на один вечір напнутому посеред скошеного поля, бере початок нова історія: про тих, хто шукає любові й справедливості, про людей і перевертнів, що намагаються віднайти свою істинну сутність.

Героям роману доведеться пізнати гіркоту зрад і поразок, здійснити сповнену пригод мандрівку українськими землями початку ХХ сторіччя і навіть знайти спільну мову з дивовижними істотами з давніх легенд.

«Там де ліс зустрічає зорі» Ґленді Вандера. Орнітолог Джоанна Тіл від ранку до ночі працює над польовими дослідженнями. Робота з дисертацією допомагає жінці опритомніти після втрати матері та власної боротьби з раком. Якось у неї на подвір’ї з’являється дивна дитина і стверджує, що прибула з особливою іншопланетною місією.

Відтепер дослідниця має чималий клопіт. Як бути з дівчинкою, котру так просто не здаси в поліцію, адже вона спритно втікає від усіх чужаків, окрім Джо? Її нема в списках зниклих дітей штату Іллінойс, до того ж поведінка маленької розумниці Урси чимраз більше вказує на її незвичайне походження. Мимохіть помічником Джо стає сусід Ґебріел Неш, продавець домашніх яєць. Після знайомства з Урсою в життя цих двох персонажів увірвуться не лише містичні зоряні чари, але й відлуння чужих таємниць і злочинів.

«Зруйнувати королівство» Александра Крісто. Принцеса Ліра — найнебезпечніша вбивця посеред морської безодні. Серця сімнадцяти юнаків — трофеї, завдяки яким її шанують в утробі моря. Коли вона раптом убиває одну із сирен, її мати, королева морів, перетворює Ліру на істоту, яку зневажає найбільше, — на людину. Щоб знову стати русалкою, Ліра повинна здобути для матері серце принца Еліана, мисливця за сиренами. Принц вважає океан домівкою, попри те що він спадкоємець одного з найвпливовіших королівств у світі. Для нього полювання на русалок — це обов’язок. Але, рятуючи молоду жінку в морі, Еліан і гадки не має, хто вона насправді. Ліра обіцяє допомогти йому остаточно винищити сирен, та чи може він їй довіряти? Хто з них стане переможцем у цій битві?

Книжка не залишить байдужим нікого — ані романтичного шукача пригод, ні вдумливого поціновувача оповідей про зростання людської душі.

«Коли все сказано» Енн Ґріффін. Мене звати Моріс Ганніґан. Мені 84 роки. Я прожив довге життя. Чимало трапилося хорошого, поганого й такого, що я хотів би стерти з пам’яті. Цю ніч я проведу в барі готелю «Рейнсфорд Хауз». Випиваючи за тих, кого любив та ненавидів. За свого брата, заради якого ладен був на все; за дивакувату своякиню; за доньку та сина, якого не бачив роками; за покійну, та все ще кохану дружину, якій я обіцяв «довго та щасливо». П’ять чарок, щоб розповісти про своє життя. Одна ніч для сповіді. Для згадки про них – п’ятьох найважливіших людей мого життя. Лише їм відомо, ким я був насправді…

А також видавництво планує видати «Еволюцію українського вбрання» Зінаїди Васіної, «Дисидентів» Вахтанга Кіпіані, «Тамплієрів» Дена Джонса, автобіографію «Мей Маск. Жінка планує: як зробити життя сповненим пригод, краси та успіху» та збірку поезії Галини Крук «Хто завгодно тільки не я».