У XVII столітті османи описували українців як народ із 400-річною історією - сходознавець

У документах з османських архівів згадується про Україну «в її старих кордонах», в історичних хроніках йдеться про те, що Османи, протегуючи українців та козаків, називають їх народом, якому 400 років, тобто виводять його з XIII століття.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав тюрколог, сходознавець, перекладач та викладач кафедри україністики Стамбульського університету Олесь Кульчинський.

«У тексті (Бучацької мирної угоди Османів з поляками 1672 року - ред.) ідеться про мемлєкет Украйну «в її старих кордонах», тобто це як юридичний факт, визнаний сторонами. Це не держава в сучасному розумінні, але – чітко окреслені терени, домен, яким володіють козаки», - зазначив науковець.

Він додав, що про Бучацьку угоду згадується також у літописі «Таріх-і Каманіче» («Історія Каманіче» – османська назва Кам’янця-Подільського»), написаній свідком та учасником блискавичного походу Османів.

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«Тоді згадується, що під час перемовин з поляками Османи, протегуючи українців та козаків, називають їх народом, якому 400 років, тобто виводять його з XIII століття. От вам звідси – й володіння «Украйна в його старих кордонах», - додав історик.

Він наголосив також, що в османському письмі часто фігурують поняття «козак» та «рус», але останній термін не раз відрізняється від іменувань мешканців Московського царства, званих як «москов» і «московлу».

Окрім того, Кульчинський вказує на виявлені помилки перекладу, зокрема польською мовою, Бучацької угоди, за якою Podolya memleketi та Ukrayna memleketi (Подільське володіння та – Українське) перейшли до Османської імперії.

«Досі спантеличує, що означало османське memleketi. У всіх поважних словниках - це насамперед «край, земля, сторона». Давній польський варіант угоди подає його як «панство», але цей термін поширювався не тільки на королівство та державу, а й на землеволодіння тощо... Сучасний же польський переклад Бучацької угоди подає Podollya memleketi як «Польска», що геть некоректно», - пояснив Кульчинський.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року українські дипломати віднайшли в Османському архіві унікальні документи - оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору. Оригінал цього документа в Україні не зберігся.