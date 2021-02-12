Україна передала Франції картину, викрадену у 2018 році з музею у Нансі

У французькому місті Нансі відбулося завершення міжнародно-правової процедури передачі Україною Франції картини художника Поля Сіньяка «Порт Ла-Рошель», яка була викрадена у 2018 році з місцевого музею.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко і мер Нансі Матьє Кляйн підписали акт передачі картини місту і місцевому музею образотворчого мистецтва.

«Сьогодні завдяки нашим спільним зусиллям картина Поля Сіньяка повернулася до Нансі. Я надзвичайно радий, що Україна виконала свою важливу місію у поверненні цього шедевру до Франції. Українські й французькі експерти чудово виконали свою роботу. Україна, яку я представляю, є надійним другом і партнером Франції», - заявив дипломат.

Своєю чергою керівники Нансі й департаменту Мерт і Мозель, присутні на церемонії французькі урядовці, представники правоохоронних органів і музейники відзначили внесок України у розкриття та розслідування викрадення картини та її повернення до Франції.

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Полотно Сіньяка буде доступними для огляду після реставрації та завершення кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Картину французького художника Поля Сіньяка «Порт Ла-Рошель» викрали з художнього музею в місті Нансі у травні 2018 року.

Навесні 2019 року картина була виявлена у Києві під час обшуку у підозрюваних у вбивстві бізнесмена Сергія Кисельова.

Поль Сіньяк (11 листопада 1863 р.- 15 серпня 1935 р.) – відомий французький художник-неоімпресіоніст, пейзажист, історик та теоретик мистецтва.

Картина «Порт Ла-Рошель» датована 1915 роком. Її вартість оцінюється у 1,5 млн євро.