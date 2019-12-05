У справі про вбивство київського ювеліра Кисельова завершили слідство

Слідство у справі вбивства власника ТОВ "ЮВК-Агат" Сергія Кисельова завершене.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

“Прокуратура міста Києва спільно зі Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в м. Києві завершили розслідування відносно трьох осіб за фактом розбійного нападу та вбивства столичного ювеліра у березні 2019 року”, - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що учасники злочинної групи ретельно готувалися до нападу та вживали заходів конспірації, проводили візуальне спостереження за підприємцем, вивчали спосіб його життя та маршрути пересування.

Так, 5 березня 2019 року вказані особи підстерегли чоловіка біля житлового будинку на вулиці Флоренції в Дніпровському районі столиці. Один зі зловмисників сів в автомобіль підприємця та, погрожуючи пістолетом, вимагав віддати коштовності. Коли бізнесмен почав чинити опір, його застрелили. З місця вчинення злочину підозрювані втекли, не отримавши вигоди.

Після цього, вказані особи вирішили вчинити злочин проти родичів підприємця. 13 квітня 2019 року під час готування до цього злочину їх затримали правоохоронці.

Один із затриманих виявився колишнім працівником Нацполіції, ще один – чинним працівником СБУ.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання затриманих вилучили пістолет, глушник до нього, боєприпаси, гранати, балаклави, рації та інші речові докази. Також у ході слідства зібрано докази причетності вказаних осіб до вчинення у 2017-2018 роках серії розбійних нападів на громадян із застосуванням вогнепальної зброї.

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На даний час підозрюваним та їх захисникам відкриті матеріали кримінального провадження, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Підозрювані перебувають під вартою.

Як повідомлялося, 5 березня у Києві у своєму автомобілі був убитий засновник ТОВ "ЮВК-Агат" Сергій Кисельов.

У відповідь на запит Укрінформу у столичній прокуратурі поінформували, що загиблий до кінця січня цього року забрав з Державного сховища дорогоцінних металів і каміння основну частину коштовностей, які вилучили у нього правоохоронці під час обшуку на підприємстві у 2010 році. Зокрема, 25 посилок з коштовностями загальною масою 373,312 кг. Ще три посилки вагою 21,33 кг він забрати не встиг.