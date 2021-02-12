Протидія фейкам, виставки та український борщ: Ткаченко зустрівся з послом Латвії

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Юрісом Пойкансом.

Як повідомляє пресслужба МКІП, сторони обговорили українсько-латвійську співпрацю у сфері інформаційної безпеки, культури та туризму, передає Укрінформ.

«Україна і Латвія мають багато спільного у поглядах на зміцнення співпраці у напрямку протидії гібридній війні», - зазначив Ткаченко за підсумками зустрічі.

Як уточнили у пресслужбі, під час зустрічі сторони обговорили досвід роботи Baltic Centre for Media Excellence; проведення спільної онлайн-конференції щодо боротьби з інформаційною агресією; інтеграцію міжнародних версій українських каналів до пакетів латвійських кабельних телемереж.

Ткаченко та Пойканс домовились про поновлення культурно-туристичної співпраці Рига-Київ, Рига-Львів, Рига-Одеса і про розширення її на північно-східні українські міста. А також з нагоди 30-річчя Незалежності України – про обмін виставками з латвійськими музеями та потенційний сезон українських театральних постановок у Латвії, показ українських стрічок про війну в латвійських кінотеатрах.

"Та;кож запланували, що було б цікаво привезти до Риги український борщ", - розповів Ткаченко за підсумками зустрічі у Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, експертна рада питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики на початку жовтня рекомендувала відомству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини український борщ та ще 4 елементи. Це може стати першим випадком, коли до Національного переліку буде внесений загальноукраїнський елемент (борщ), а не регіональний.