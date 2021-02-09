Через пандемію сфера креативних індустрій та культури зазнала найбільших збитків - Ткаченко

Пандемія коронавірусної інфекції негативно вплинула на сферу культури та креативних індустрій в Україні.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сфера креативних індустрій та культури зазнали найбільших збитків через те, що це контакти у першу чергу. Ми розуміємо, що у креативній економіці знаходиться 4% населення країни, там працюють люди, які генерують 4% ВВП. За нашим підрахунком, попри те, що сфера частково тінізована, щонайменше вона впала на половину, і лише за даними податкової, найбільш постраждала галузь серед усіх по країні – це туризм, туристичні агентства та кінотеатри», - зазначив Ткаченко.

За його словами, спостерігається зниження приблизно на 10% об'єму споживання продукції сфери креативних індустрій у порівнянні з 2020 роком. І одна з причин полягає у тому, що у населення не вистачає на це коштів, зазначив міністр. Так само є суттєва проблема, пов'язана із заробітними платами для працівників сфери культури та креативних індустрій. «Десь 11% у сфері мистецтва, розваг менша зарплата у середньому, між по країні. І якщо говорити про музеї, бібліотеки та інші культурні заклади, то десь на 27%. Тобто, це достатньо суттєва проблема», - сказав глава МКІП.

Ткаченко зазначив, що за прогнозами туристичної галузі, криза буде до кінця 2023 року, тому попереду щонайменше два роки випробувань.

Міністр нагадав про те, що влада вже запустила безпрецедентну для країни грантову програму, яка дозволила виплатити значні кошти відшкодувань тим, хто зазнав збитків у сфері культури, креативних індустрій, видавництв. Також вдалося забезпечити можливість стратегічного розвитку цих індустрій, понизивши ставку ПДВ до 7% на перелік відповідних послуг в креативних індустріях.

"Ми модернізували програму 5-7-9 для креативних індустрій та продовжуємо працювати. Сподіваюся, що цього року зможемо вийти на нові рішення. Але найголовніше, ми зрозуміли, що у цій ситуації варто продовжувати постійно підтримувати діалог з індустріями та сферою культури», - сказав міністр.

Ткаченко вважає, що такий постійний обмін думками з представниками сфери дозволив напрацьовувати рішення, направлені на полегшення того удару, якого завдала пандемія.

Як повідомлялося, у світі збитки в сфері туризму через коронавірус сягають за підрахунками ООН, близько $460 мільярдів.