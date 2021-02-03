Через пандемію сфера культури потребує пільгових умов – МКІП

Пандемія коронавірусу змінила сферу культури і креативних індустрій, і це вимагає пільгових умов для культурних товарів та послуг.

Як повідомляє пресслужба МКІП, про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Світлана Фоменко під час онлайн-засідання 2 лютого Міжурядового комітету із захисту та заохочення розмаїття форм культурного самовираження, передає Укрінформ.

«Пандемія COVID-19 змінила сферу культури та креативних індустрій, адже запровадження карантинних заходів у всьому світі суттєво вплинуло на діяльність митців та обмежило доступ до розмаїття форм культурного самовираження. Це потребує переглянути статус митців, обговорити запровадження пільгових умов для культурних товарів та послуг», - сказала Фоменко.

Також заступниця міністра зазначила, що під час пандемії культура та креативні індустрії зазнали значного впливу цифрового середовища.

Комітет під час засідання переглянув попередній аналіз руху ResiliArt, започаткований ЮНЕСКО 15 квітня 2020 року для підтримки сфери культури та креативних індустрій під час пандемії. Крім того, було розглянуто механізм майбутнього функціонування Міжнародного фонду культурного розмаїття.