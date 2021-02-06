У бюджет вперше заклали кошти на розвиток культури - Ткаченко

У бюджеті України на 2021 рік уперше закладені кошти на розвиток культури.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

"Традиційно в пострадянській Україні, бюджет культури — це бюджет споживання. Фінансуються зарплати та поточні витрати. Ми заклали вперше цього року бюджет на розвиток. А саме — на реставрацію, на деякі акції", — зазначив Ткаченко.

За його даними, в індустрії культури наразі працює до 4% населення України.

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"На сьогоднішній момент це близько 4% ВВП країни. Тобто в цілому це економіка, що дає країні дохід, який можна порівняти з аграрною галуззю", — зазначив Ткаченко.

На його переконання, має настати "переломний момент для того, щоб ми не тільки споживали, а й розвивали культуру, інвестуючи в неї кошти".

"Вагу культури, в цілому, дуже важливо піднімати. Тому що не може у нас так сильно важити Міністерство внутрішніх справ, при тому, що культура важить значно менше. Тобто вага різних сфер має бути збалансованою", — сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, фінансування сфери культури в проєкті держбюджету-2021 передбачається на рівні 7,5 млрд гривень, що на 2,8 млрд гривень більше плану 2020 року.