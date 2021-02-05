Для бібліотек держава торік закупила понад 380 тисяч книжок

За Програмою поповнення фондів публічних бібліотек, попри зменшення фінансування, до них надійшло 827 назв книжок – і це понад 380 тисяч примірників.

Про це повідомив під час презентації результатів Програми в Укрінформі начальник відділу підтримки книговидання Українського інституту книги Юрій Марченко, передає кореспондент агентства.

«Маємо знаковий показник – це 3201 назва книжок, яка була запропонована, а закуплено було 827 назв книжок. Тобто конкурс був доволі високий. Ми вже наперед знали, що буде 600 бібліотек, які отримають книжки, з тим, щоб нові надходження потрапили в бібліотеки, які готові працювати з ними сучасно, по-новому. Експертні ради працювали за трьома напрямками: з оцінювання художньої літератури для дорослих; нехудожньої літератури для дорослих; з оцінювання літератури для дітей та юнацтва. Закуплено було понад 380 тисяч примірників книжок на загальну суму понад 47 млн грн», - сказав Марченко.

Він зазначив, що загалом за три роки, які УІК працює над цією програмою, понад 2 млн книжок надійшли до бібліотек, і вони мають охопити 15 млн читачів.

«Серед книжок, які цього року поповнили бібліотеки, - насамперед книжки для дітей, і це ще одна наша стратегічна лінія. Для того, щоб утримати тенденцію читання в Україні, нам треба, щоб призвичаювались читати від самого дитинства», – наголосив Марченко.

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Він нагадав, що Інститут книги підхопив Програму закупівлі у 2018 році, і нині, в умовах, коли реформується бібліотечна система слідом за децентралізацією, яка відбувається в країні, коли скорочується фінансування бібліотек на місцях, централізовані державні закупівлі залишаються чи не єдиним джерелом поповнення бібліотечних фондів.

«Увага до закупівель у суспільстві надзвичайно висока. І ми в інституті дуже відповідально ставимось до цієї роботи, працюємо максимально прозоро, дотримуючись вимог законодавства – а саме порядку відбору і закупівлі книжкової продукції», – зауважив представник УІК.

Він констатував, що «на жаль, маємо складну статистику», але, попри зменшення фінансування, УІК намагається, щоб назв книжок в бібліотеки надходило якнайбільше.

Водночас Марченко порівняв два роки – 2017-ий і 2020-й, коли було закуплено книжок на 47 млн грн.

«Але у 2017 році книжки купили у 43 видавців, а в минулому – у 79. У 2017 році було закуплено 138 назв книжок, у 2020 – 827 назв. Тобто ми тримаємо лінію на те, щоби участь у програмі закупівель брали якнайбільше видавців», - підкреслив він.

Марченко також додав, що в грудні 2020 року всі видавці отримали гроші за поставлені книжки, а зараз книжки ставляться на облік і вже доступні читачам у бібліотеках.