Ткаченко розповів, яким бачить цікаве українське кіно

Українське кіно у різних жанрах має демонструвати самобутність і характер нації.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у колонці для НВ, передає Укрінформ.

"Дивлячись українське кіно, ми маємо бачити та асоціювати себе з героями. Тому фільми мають зніматися для нас і про нас, обов’язково враховуючи нашу ментальність... Нашу самобутність та характер нації можна показувати через байопіки, документальні стрічки, сучасні актуальні історії, або через популярні жанри — драми та комедії", - наголосив Ткаченко.

При цьому, за його словами, історія має бути гармонійною, а не у гротескному вигляді, який може стати підґрунтям для появи стереотипів за кордоном і всередині країни.

Ткаченко зауважив, що починаючи з 2014 року за підтримки Держкіно випущено понад 230 завершених стрічок, з них 24 — у 2020-му.

Фото: МКІП