Франція присудила правозахисну премію українській режисерці

Франція присудила правозахисну премію українській режисерці

Укрінформ
Українська журналістка і режисерка-документалістка Таїсія Кутузова отримає премію від Французької Республіки "Свобода, рівність, братерство" за документальний фільм-розслідування "Закрий рота!" ("Shut the fck up!").

Нагороду, яку присудило за 2020 рік українці французьке журі Національної консультативної комісії з прав людини, вручить Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 5 лютого на урочистій церемонії у Києві, розповіла Укрінформу сама режисерка.

За словами Кутузової, фільм, що здобув високу нагороду, розповідає про молодого українського активіста з села Гатне під Києвом Сергія Чагарова, який намагається боротися з корупцією та незаконною забудовою у своєму селі і почав отримувати погрози. Кінострічку вже демонстрували на фестивалі документального кіно Docudays.

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Режисерка зазначила, що фільм остаточно не завершено, його зніматимуть ще рік. "Плануємо знімати фільм ще рік, аби побачити, як розвиватимуться події в Гатному після виборів. Орієнтовно прем'єра фільму відбудеться наступного року", - сказала вона.

Кутузова розповіла, що знімати фільм розпочала у 2017 році після того, як побачила в новинах історію про 16-річного підлітка, на котрого напав депутат сільради за його викривання корупційних схем.

"Сміливість Сергія захопила мене. Підліток на локальному рівні продовжував свій маленький Майдан. Через пів року Єлизавета Сокуренко з Центру прав людини ZMINA запропонувала знімати про Сергія фільм. Після знайомства з ним стало очевидно, що про цього хлопця треба знімати кіно", - зазначила режисерка.

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Кутузова родом із Криму, вивчала журналістику в Українському католицькому університеті у Львові. У 2014 році після окупації Криму була змушена виїхати з півострова. Працювала у Києві на "Радіо Свобода". У 2016 році зацікавилася документалістикою, зняла два короткометражні фільми "Живі й нескорені" (2016) і "Молодість 1927", перш ніж розпочати великий проєкт, повнометражний фільм "Shut the fck up".

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня українська журналістка і режисер-документаліст Таїсія Кутузова стала лауреатом премії за 2020 рік Національної консультативної комісії з прав людини Франції.

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Премією у галузі прав людини «Свобода - Рівність – Братство» французький уряд відзначає локальні ініціативи, індивідуальні чи колективні проєкти, що зробили значний внесок у справу захисту та ефективного просування прав людини.

Нагорода присуджується щорічно, починаючи з 1988 року.

Фото: ua.news

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