Франція присудила правозахисну премію українській режисерці

Українська журналістка і режисерка-документалістка Таїсія Кутузова отримає премію від Французької Республіки "Свобода, рівність, братерство" за документальний фільм-розслідування "Закрий рота!" ("Shut the fck up!").

Нагороду, яку присудило за 2020 рік українці французьке журі Національної консультативної комісії з прав людини, вручить Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 5 лютого на урочистій церемонії у Києві, розповіла Укрінформу сама режисерка.

За словами Кутузової, фільм, що здобув високу нагороду, розповідає про молодого українського активіста з села Гатне під Києвом Сергія Чагарова, який намагається боротися з корупцією та незаконною забудовою у своєму селі і почав отримувати погрози. Кінострічку вже демонстрували на фестивалі документального кіно Docudays.

Режисерка зазначила, що фільм остаточно не завершено, його зніматимуть ще рік. "Плануємо знімати фільм ще рік, аби побачити, як розвиватимуться події в Гатному після виборів. Орієнтовно прем'єра фільму відбудеться наступного року", - сказала вона.

Кутузова розповіла, що знімати фільм розпочала у 2017 році після того, як побачила в новинах історію про 16-річного підлітка, на котрого напав депутат сільради за його викривання корупційних схем.

"Сміливість Сергія захопила мене. Підліток на локальному рівні продовжував свій маленький Майдан. Через пів року Єлизавета Сокуренко з Центру прав людини ZMINA запропонувала знімати про Сергія фільм. Після знайомства з ним стало очевидно, що про цього хлопця треба знімати кіно", - зазначила режисерка.

Кутузова родом із Криму, вивчала журналістику в Українському католицькому університеті у Львові. У 2014 році після окупації Криму була змушена виїхати з півострова. Працювала у Києві на "Радіо Свобода". У 2016 році зацікавилася документалістикою, зняла два короткометражні фільми "Живі й нескорені" (2016) і "Молодість 1927", перш ніж розпочати великий проєкт, повнометражний фільм "Shut the fck up".

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня українська журналістка і режисер-документаліст Таїсія Кутузова стала лауреатом премії за 2020 рік Національної консультативної комісії з прав людини Франції.

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Премією у галузі прав людини «Свобода - Рівність – Братство» французький уряд відзначає локальні ініціативи, індивідуальні чи колективні проєкти, що зробили значний внесок у справу захисту та ефективного просування прав людини.

Нагорода присуджується щорічно, починаючи з 1988 року.

Фото: ua.news