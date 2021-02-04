Розпочалися зйомки фільму «Я, Ніна» про онкохворих

Розпочалися зйомки фільму «Я, Ніна», що має змінити ставлення до онкохворих

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Фільм засновано на реальних подіях із життя відомої телеведучої та журналістки Яніни Соколової та інших онкопацієнтів, які стали прототипами головних героїв картини. Картина, що створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно, має на меті змінити ставлення українського соціуму до онкохворих людей, а хворих на рак до самих себе», - зазначають у відомстві.

Стрічка складатиметься з двох частин: художньої, де поєднано кілька драматичних історій, та документальної. Впродовж року сценарист і режисер Марися Нікітюк збирала та обробляла десятки інтерв’ю онкопацієнтів та їх родичів, онкопсихологів та лікарів. У стрічці буде шість головних героїв, кожен з яких має одного або двох прототипів.

Автори зауважують, що фільм «Я, Ніна» – передусім про необхідність підтримки найближчих людей, про силу надії та дружби під час боротьби з раком, про бажання жити попри все. Завданням картини є дати розуміння як хворим на рак, так і здоровим людям, що кожен день варто проживати як останній.

Кінопроєкт «Я, Ніна» став одним з переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно. Стрічка створюється кінокомпаніями ТОВ «Яніна Соколова Продакшн» та DREAM HUNTERS PRODUCTION.