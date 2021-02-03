Вийшов трейлер документального фільму «Депортація 44-46»

Автори документального фільму «Депортація 44-46» представили офіційний трейлер стрічки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Фільм присвячений примусовому виселенню понад 480 тисяч українців з територій, розташованих в сучасній південно-східній Польщі: Холмщина, Надсяння, Підляшшя та Лемківщина. Картина структурно поділена на 4 частини, відповідно до кількості етапів депортації. Кожна з частин містить історичні факти про період 1944-1946 років – з документами, картами, фото, газетами та хронікою», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, синхронно з історичною документальною оповіддю розгортається ігровий сюжет із допитом «переселенки» в кабінеті КДБ через 20 років після закінчення депортації, за звинуваченням у розповсюдженні неправдивої інформації про примусову сутність переселення.

Кінопроєкт цієї стрічки з робочою назвою «Переселення 44-46» став одним з переможців Дванадцятого конкурсного відбору Держкіно.

Режисер-постановник фільму - Олеся Моргунець-Ісаєнко. Автор сценарію - Тарас Лазер. Оператор-постановник - Євгеній Кирей. Продюсер - Артем Денисов (кінокомпанія "УМ-ГРУП").

Реліз картини планується восени 2021 року.