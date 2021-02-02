Спортивна драма «Пульс» взяла дві головні нагороди на кінофестивалі у США

Український фільм «Пульс» отримав дві нагороди на кінофестивалі у США – у номінаціях "Найкращий фільм" та "Найкращий режисер".

Як передає Укрінформ, про це повідомив продюсер стрічки Єгор Олєсов у Фейсбуці.

«Досі не можемо повірити, але так – українська спортивна драма «Пульс» перемогла у двох головних номінаціях на американському кінофестивалі!», - написав Олєсов.

Він зазначив, що напередодні, 1 лютого, режисер Сергій Чеботаренко отримав дві головні нагороди кінофестивалю Flathead Lake International Cinemafest (FLIC).

«Але й це ще не все! Саме на фестивалі FLIC 2021 відбулася світова прем’єра стрічки, а фільм був ушанований відкривати конкурсну програму фестивалю. Незабаром поділимося відгуками перших глядачів про «Пульс», а поки вітаємо режисера Сергія Чеботаренка та всю велику команду фільму з такою важливою перемогою! Та з нетерпінням чекаємо на прем’єру фільму вдома, в Україні», - додав Олєсов.

Як повідомляв Укрінформ, світова прем’єра української стрічки «Пульс» відбулася 29 січня на Flathead Lake International Cinemafest (FLIC) у Полсоні (Монтана, США). Стрічка була номінована одразу в чотирьох категоріях: найкращий фільм, найкращий режисер (Сергій Чеботаренко), найкраща акторка (Наталія Бабенко) та найкращий актор (Станіслав Боклан). Спортивну драму на фестивалі представляв режисер Сергій Чеботаренко. Кінофестиваль тривав з 29 по 31 січня як офлайн, так і онлайн.

Всеукраїнську прем’єру та прокат фільму “Пульс” було перенесено з 19 березня 2020 року через запровадження карантину на 2021 рік.

“Пульс” – біографічна спортивна драма, що ґрунтується на реальній історії української чемпіонки легкоатлетки Оксани Ботурчук. Зйомки фільму було завершено 2019 року на початку осені. Виробником стрічки є компанія KINOROB за підтримки Міністерства культури України. Дистриб’ютори - MMD UA і FILM.UA Distribution.

Це історія про юну українську легкоатлетку, яка живе в маленькому містечку та має велику мрію — потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар’єра тільки починається, та вона демонструє хороші результати. Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, а й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести, що на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.