Вийшов офіційний трейлер комедії «Скажене весілля 3»

Автори комедії "Скажене весілля 3" представили трейлер стрічки, яка вийде в широкий кінотеатральний прокат 25 лютого цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

""Скажене Весілля 3" стане фінальною частиною відомої франшизи. Згідно із задумом творців "скаженого" кіновсесвіту, кожна з частин присвячена весіллю одного з трьох дітей Василя та Галини Середюків. Після заміжжя в перших двох "Весіллях" старшої Катерини та середньої Наталки, тепер планує одружитися наймолодший Середюк – син Захар. І хоч батько поклявся цього разу не псувати весілля, та й невістка Рада йому до вподоби, але спокійне свято – не в традиціях цієї родини!", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, режисером фільму є Любомир Левицький. Сценарій створили Микола Куцик та Олексій Приходько.

Головні ролі наречених виконали молоді українські актори Катерина Файн та В'ячеслав Хостікоєв. Роль батька нареченої виконав Ігор Крикунов – керівник циганського театру "Романс", актори якого зіграли в фільмі справжній циганський табір.

Повернулися й улюблені герої перших двох частин, а саме Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько та Арам Арзуманян. До зіркового складу "Скаженого весілля 3" Юрія Горбунова, Потапа (Олексія Потапенко), Позитива (Олексія Завгороднього), Петра Бампера, Олега Винника приєдналися Надія Мейхер, Анна Трінчер та Валерія Товстолес.

Композиторами комедії "Скажене весілля 3" виступили Олексій Потапенко (Потап), Володимир Кагарлик та Дмитро Степанов. Вже традиційно для франшизи співає Олег Винник, цього разу у супроводі циганського театру "Романс". Продюсерами фільму виступили Юрій Горбунов, Ірина Костюк, Надія Коротушка, Ірина Горова та Олексій Потапенко.

Стрічку створено компаніями FILM.UA та Prototype Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомлялося, перша частина фільму "Скажене весілля" вийшла в український кінотеатральний прокат 4 жовтня 2018 року. Загальні касові збори склали 54 млн 910 тис. 768 грн, переглянули стрічку 657 598 глядачів. 25 грудня 2019 року вийшла друга частина комедії: за період прокату в Україні фільм "Скажене весілля 2" зібрав 41 млн 304 тис. 367 грн, побачили його 445 163 глядачі.