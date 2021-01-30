У Львові стартують зйомки серіалу «Кава з кардамоном» мотивами однойменної книги Наталії Гурницької.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Ми знімаємо крутий 10-серійний український кіносеріал. Ми показуємо українські міста, якими вони й були у XIX столітті. У Львові ми будемо показувати центральні вулиці: пл. Ринок, вул. Друкарська, вул. Коновальця. Одна з центральних сцен, на якій ми відображаємо революцію „Весна народів“. Реліз серіалу запланований на кінець осені цього року», — розповіла виконавчий продюсер серіалу Катерина Третьякова.

У кіно описуються події 40-х років XIX століття у Галичині. У центрі оповіді - історія кохання доньки українського священника Анни і значно старшого за неї одруженого шляхтича Адама. Історія розгортається у Жовкві та Львові і охоплює період збройних повстань і суспільних заворушень «Весни народів».

«Ця книга одразу стала бестселером, тому автори ідеї самі мені написали та запропонувати зробити такий серіал. Це для мене було дивом. Я рада, що покажуть мою історію, мій Львів, автентичну розмовну мову, якою я й писала свій роман. Я долучаюсь до знімального процесу, даю поради, мені це дуже цінно», — зазначила авторка роману Наталія Гурницька.

Через насичений знімальний процес на частині вулиць Львова перекриватимуть, тимчасово призупинятимуть рух транспорту та демонтуватимуть дорожні знаки.