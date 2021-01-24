«Мої думки тихі» та «Жив собі чорний кіт» з’явилися в онлайн-кінотеатрі Держкіно

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства.

"Мої думки тихі" - дебютна повнометражна стрічка режисера Антоніо Лукіча, створена в 2019 році за підтримки Держкіно.

«Стрічка з'явилась завдяки історії з життя українського звукорежисера і композитора Дмитра Кравченка. Він на фрилансі отримав замовлення записати звуки тварин української фауни і разом з батьком вирушив в експедицію в Черкаську область. Так з’явився герой фільму — звукорежисер і композитор Вадим, який має безліч невдач у роботі та особистому житті, але отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити "незручну Україну" і вирушити до "привабливої Канади", подалі від проблем. Однак все виявляється значно складнішим, адже головним супутником у новій роботі стає його мама», - ідеться в повідомленні.

Світова прем'єра фільму відбулась у 2019 році в секції East of the West 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. В Україні кінофестивальна прем'єра картини пройшла під час Одеського міжнародного кінофестивалю в липні 2019 року. Крім того, "Мої думки тихі" стали першим в сучасній історії фільмом, що вийшов в прокат у Білорусі українською мовою.

Режисер стрічки – Антоніо Лукіч, автори сценарію – Антоніо Лукіч та Валерія Кальченко, продюсери – Алла Бєлая та Дмитро Суханов (кінокомпанія Toy Cinema), дистриб'ютор в Україні – компанія Arthouse Traffic.

Стрічка стала одним з переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. Загальний бюджет фільму – 9 млн 379 тис. 532 грн, з яких 8 млн 678 тис. 724 грн - державна фінансова підтримка.

Вибрані нагороди: Спеціальна нагорода журі МКФ у Карлових Варах у секції East of the West; Приз глядацьких симпатій та Найкраща акторська робота в національній конкурсній програмі Одеського МКФ (Ірма Вітовська); Спеціальна відзнака журі Одеського МКФ (Андрій Лідаговський); Приз ФІПРЕССІ за Найкращий український повнометражний фільм Одеського МКФ; Національна премія кінокритиків "КІНОКОЛО" – Відкриття року та Найкраща акторка у головній ролі (Ірма Вітовська); 2019 Спеціальний диплом "За креативне дослідження нових шляхів розповісти про свою країну" у конкурсній секції "Молодість на марші" Мінського МКФ "Лістапад", Білорусь; "Золота дзиґа"-2020: Найкращий фільм, Найкраща жіноча роль (Ірма Вітовська), Найкращий сценарій (Антоніо Лукіч, Валерія Кальченко), Відкриття року (Антоніо Лукіч); Спеціальний приз журі програми Discovery Award на кінофестивалі Raindance, Велика Британія.

"Жив собі чорний кіт" - мультфільм режисера Юрія Марченка. Стрічку створено студією "Укранімафільм" у 2006 році на замовлення Міністерства культури і туризму України.

Відома прикмета застерігає людей триматися від чорних котів якомога далі, адже вони нібито обіцяють неприємності. Однак чи хтось замислюється над тим, як важко доводиться чорним котам, яких усі бояться? Про одного такого юного котика та його надії й сподівання і йдеться в цьому фільмі.

Режисер фільму - Юрій Марченко, автор сценарію - Світлана Цвєленьєва, художник-постановник - Ярослава Руденко-Швецова, композитор - Неля Бикова, звукорежисер - Андрій Обоз. Актори - Андрій Золотілов, Ельзара Баталова.