Український фільм «Атлантида» вийшов у прокат у США

Український фільм «Атлантида» режисера Валентина Васяновича вийшов на великі екрани у США.

Про це повідомляється на офіційній сторінці стрічки у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, прем‘єра відбулася 22 січня у незалежному кінотеатрі в Нью-Йорку Metrograph.

Водночасу у The New York Times вийшла рецензія на фільм. Оглядач Гленн Кенні назвав «Атлантиду» «надихаючою і приголомшливою притчею».

Як повідомлялося, фільм Валентина Васяновича "Атлантида" є національним претендентом на премію "Оскар".

Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернуто до складу України, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

Усі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори – колишній розвідник, волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк. Зйомки відбувалися у Маріуполі та Києві.