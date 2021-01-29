Чернігівські артисти присвятили музичну композицію річниці бою під Крутами

Артисти Чернігівського обласного центру фестивалів та концертних програм приурочили композицію "Ой ви, Крути..." до Дня пам’яті героїв Крут.

Про це повідомляє пресслужба філармонійного центру, передає Укрінформ.

"До 103-ї річниці подвигу оборонців Української держави підготовлений спеціальний проєкт - композиція "Ой ви, Крути..." (музика і аранжування - Микола Борщ, вірші - Анатолій Покришень). Виконує чоловічий склад капели бандуристів ім. О. Вересая", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відеоролику використано кадри художнього фільму "Крути 1918" режисера Олексія Шапарєва від кінокомпанії Good Morning Film.

29 січня 1918 року відбувся бій біля залізничної станції Крути - між Бахмачем та Ніжином. Українські сили налічували близько 1000 осіб і складалися зі старшин та курсантів 1-ї Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, 115-130 студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва («Курінь смерті»).

Більшовицькі сили в районі Крут становили близько 6 тис. солдатів та балтійських матросів, безпосередню участь у бою взяли до 3 тис. бійців.

Бій під Крутами закінчився організованим відступом українських частин на потязі.

Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників, загальні втрати росіян могли становити до 1500 убитих і поранених.

Під час бою більшовики взяли в полон сімох поранених студентів, ще 27 студентів потрапили до рук більшовиків, відступаючи у темряві. Їх катували, а потім стратили. Тіла убитих поховав місцевий священик на кладовищі с. Печі. Пізніше їх з почестями перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві.