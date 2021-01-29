Міністр оборони назвав захисників Крут тогочасними «кіборгами»

Бій під Крутами історики та військові вважають успішною оборонною операцією, а українських студентів - тогочасними "кіборгами".

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба Міноборони.

«Справді, крутян цілком можна назвати тогочасними «кіборгами». Їх відвагу та готовність до самопожертви не могла замовчати навіть радянська пропаганда. А власне сам бій історики та військові вважають успішною оборонною операцією. Вона дала змогу представникам Української Народної Республіки підписати мирний договір. Українські вояки 1918 року у боях з російською Червоною гвардією, і українські воїни у протистоянні російській агресії сьогодні, змусили ворога зупинитися» - зазначив Таран.

Він нагадав, що подвиг учасників бою під Крутами пам’ятають і шанують в Міністерстві оборони України, а їх військова звитяга закарбована в назвах навчальних закладів. Так, ім’я Героїв Крут носить Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, а кузнею майбутніх офіцерських кадрів є Львівський державний ліцей імені Героїв Крут.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 29 січня, Україна вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами.

Фото: МОУ