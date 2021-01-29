Ткаченко про Крути: 520 героїв, що вийшли боротися з однією метою – будувати Україну

Байдужість до своєї держави підсилює впевненість ворога, тому українцям варто не забувати свою історію, яку часто намагалася замовчувати радянська влада.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці з нагоди 103-ої річниці з Дня бою під Крутами, повідомляє Укрінформ.

За його словами, українські солдати змогли витримати протистояння і стримати армію, що перевищувала їхню за кількістю майже в десятки разів.

«Більшість учасників у бою під Крутами були студенти. Їх закликали доєднатися зі словами «У цей час злочинно бути байдужим». І вони не були.

Минуло понад сто років, а ця фраза залишається актуальною. Бо байдужість до своєї держави підсилює впевненість ворога. Як і інші важливі дати в історії нашої країни, 29 січня 1918 року довго замовчувалося у добу СРСР. Та дізнавшись правду – її не можна забути», - написав Ткаченко.

Він нагадав про те, що 29 січня 1918 року молоді українці поклали своє життя за нашу вільну країну та вільне майбутнє. Тоді 520 героїв вийшли боротися з однією метою – будувати суверенну Україну. Їхня хоробрість та самовідданість допомогли Українській Народній Республіці досягти Першої Незалежності. Передували цьому події 22 січня. Тоді всупереч ультиматуму більшовиків Українська Центральна Рада ІV Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки, додав міністр.

Крути – одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова.