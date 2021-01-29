Зеленський про річницю Крут: для України тепер і понад сто років тому загроза однакова

Для України наразі, як і понад сто років тому, загроза однакова, захисники в бою під Крутами виконували схоже завдання, що й нині військові на Донбасі, але Українська держава тепер — міцніша.

Про це написав Президент Володимир Зеленський у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли”, - відзначив Президент.

Водночас він зауважив, що “дещо” залишається сталим. За його словами, це - негативні зміни, які відбуваються з нашими людьми, коли порушується питання про владу.

“На мій погляд, іноді треба відкинути політику, щоб побачити справжнє. Наприклад, честь і щирість, з якими захищали й захищають нашу державу. Честь і щирість, яких у Києві має бути так само достатньо, як було під Крутами, та які є у наших воїнів на Донбасі. Це те, про що варто подумати саме сьогодні”, - зауважив глава держави.

Читайте також: Архів СБУ розкрив справу учасника боїв під Крутами

Зеленський переконаний: якби ми спробували розповісти про свої нинішні суперечки тим людям, які віддавали життя за свободу нашого народу у ХХ столітті, то почули б у відповідь “дуже мало приємного”.

“І нам би точно нагадали про ключові державницькі речі. Наприклад, про те, що не можна розсипатися на окремі групи, коли треба боротися спільно. Надто коли є конкретний зовнішній ворог. Що не слід поступатися правдою перед особистими амбіціями та мінливими політичними інтересами. Що потрібно бути чесними та відповідальними в суспільному житті”, - додав Президент.

29 січня 1918 року відбувся бій біля залізничної станції Крути (між Бахмачем та Ніжином). Українські сили налічували близько 1000 осіб та складалися зі старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, 115-130 студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва («Курінь смерті»).

Більшовицькі сили в районі Крут становили близько 6 тис. солдатів та балтійських матросів, безпосередню участь у бою взяли до 3 тис. бійців.

Бій під Крутами закінчився організованим відступом українських частин на потязі.

Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників, загальні втрати росіян могли становити до 1500 убитих і поранених.

Під час бою більшовики взяли в полон сімох поранених студентів, ще 27 студентів потрапили до рук більшовиків, відступаючи в темряві. Їх катували, а потім стратили. Тіла убитих поховав місцевий священик на кладовищі с. Печі. Пізніше їх з почестями перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві.