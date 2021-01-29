Революція Гідності: майданівці згадували Героїв Крут і зміцнювали барикади

29 січня 2014 року, під час Революції Гідності, ситуація в центрі Києва, на Майдані та вулиці Грушевського залишалася спокійною.

Як повідомляє Укрінформ, більшість активістів були розосереджені на барикадах на вулиці Грушевського. Протестувальники продовжували зміцнювати барикади і патрулювати територію.

Вдень кількатисячна колона євромайданівців рушила до Аскольдової могили, щоб вшанувати пам'ять Героїв Крут. Крім того, цього ж дня на Майдані створили Національну гвардію, до якої відразу увійшли самооборона Майдану, козаки і «Правий сектор».

У Верховній Раді цілий день 29 січня голосували за закон про амністію всіх затриманих активістів Майдану. Під вечір приїхав Янукович – вмовляти Партію регіонів проголосувати. Зрештою, парламент ухвалив законопроєкт, поданий нардепом від регіоналів Юрієм Мірошниченком.

Відповідно до нього мітингувальники мали б звільнити адміністративні будівлі в Україні протягом 15 днів. Також йшлося про звільнення автошляхів. У свою чергу учасники протестів звільнялися від кримінального переслідування. При цьому амністія не поширювалася на осіб, що вчинили тяжкі злочини, наприклад, побиття журналістів та викрадення людей.

Проте, вже наступного дня лідери опозиційних фракцій Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і Олег Тягнибок опублікували спільну заяву, в якій звинуватили Януковича та Партію регіонів у порушенні конституційних норм щодо прийняття відповідного законопроєкту.