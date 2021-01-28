Революція Гідності: скасування 28 січня «диктаторських» законів не зупинило протести

Сім років тому, під час Революції Гідності, 28 січня 2014 року, Верховна Рада скасувала 9 із 12 так званих «диктаторських» законів, які були прийняті 16 січня.

Як повідомляє Укрінформ, за відповідне рішення проголосував 361 народний депутат. Не голосувала лише фракція комуністів, регіонали Колесніченко та Царьов проголосували «проти».

Крім того, у парламенті мали б розглядати законопроєкт про амністію для учасників силових протистоянь. Однак лідери парламентських фракцій не змогли домовитися: Партія регіонів вимагала звільнення адмінбудівель, а опозиція - звільнення всіх ув'язнених без будь-яких умов.

Цього ж дня тодішній прем'єр-міністр України Микола Азаров подав у відставку і Янукович її прийняв. Виконувати обов'язки прем'єр-міністра було доручено першому віце-прем'єру Сергію Арбузову. Проте, на мітингах протесту по всій країні активісти заявили, що відставка Азарова нічого не змінює, і вони не розійдуться поки у відставку не подасть сам Янукович.