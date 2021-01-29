Архів СБУ розкрив справу учасника боїв під Крутами

У Галузевому державному архіві СБУ зберігається справа на учасника бою під Крутами – старшину армії УНР, розвідника Семена Могилу.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ

На момент наступу військ Муравйова на Київ йому було лише 21 рік. Але ще до початку бою на станції Крути його підрозділ захопив у полон кількох червоноармійців.

Після запеклого протистояння з 4-тисячною армією більшовиків Могила евакуював усіх поранених бійців своєї сотні.

Навесні він приєднався до збройної антибільшовицької боротьби на Херсонщині, а у 1920 р. брав участь у Першому Зимовому поході.

Семен був схоплений тільки у 1923-му, під час перетину польсько-радянського кордону.

Його допитувало та примушувало до співпраці керівництво радянських спецслужб. Але Могила не зрадив присязі.

Українського воїна розстріляли у Харкові в ніч проти 23 березня 1924 р.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова. Завдяки вигідній позиції і героїзму бійців українцям вдалося завдати більшовикам значних втрат і стримати наступ до темряви. Потім під тиском ворога більшість підрозділів організовано відступили до ешелонів на станції неподалік і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але одна студентська чота – 27 юнаків, заблукавши у темряві, повернулася до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. 27 полонених юнаків (студентів і гімназистів) було розстріляно. Наймолодшим полеглим було по 16 років.