Інтерес до музею комплексу «Пам’яті Героїв Крут» зберігається і у карантин

Музей меморіального комплексу "Пам’яті Героїв Крут" на Чернігівщині у 2020 році прийняв усього на тисячу відвідувачів менше, ніж у 2019-му.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила зберігач фондів музею Галина Данилевська.

"Інтерес до цього святого місця і музею зберігається навіть у карантин. У минулому році ми прийняли 6 937 відвідувачів, що лише на тисячу менше, ніж у попередньому, 2019 році (тоді було 7943)", - сказала вона.

За словами Данилевської, екскурсій музейники провели торік на 40 менше (263 проти 303-х у 2019 році) за участю 2113 людей. Більшість відвідувачів приїжджала в Крути невеликими групами. У залізничні вагони музею людей запускали відповідно до карантинних обмежень - по троє в один вагон (із розрахунку 1 людина на 10 кв. м).

Сьогодні, 29 січня, в День пам’яті героїв Крут, коли на місце легендарного бою приїжджає багато людей, екскурсії в музеї проводяться тільки надворі.

Меморіальний комплекс "Пам’яті Героїв Крут" розташований біля села Пам’ятне Крутівської громади Ніжинського району. В експлуатацію вводився двома чергами - у 2006 та 2008 роках. У складі комплексу - монумент, символічна могила-курган, каплиця, озеро у формі хреста і музей у залізничних вагонах. З 2010 року музей є філією Національного військово-історичного музею України.