Австрієць заповів €2 мільйони французькому селу, де його сім’ю колись сховали від нацистів

Австрієць Ерік Швам заповів 2 мільйони євро селу Ле Шамбон-сюр-Ліньйон у Франції, на території якого під час Другої світової війни його разом із родиною заховали та врятували від нацистів і місцевих колаборантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Цей чоловік помер минулого місяця у віці 90 років.

Він прибув до села Ле Шамбон-сюр-Ліньйон у 1943 році з батьками та бабусею, де їх сховали від нацистів.

Глава села сказав, що Швам залишив «велику суму», не назвавши її, проте його попередник на посаді розповів, що йдеться саме про 2 мільйони євро.

Працівник департаменту з питань культури та комунікацій Ле-Шамбон-сюр-Ліньйона Деніз Валлат сказала, що близько трьох тижнів тому з керівництвом села зв’язався нотаріус для обговорення передачі грошей.

«Він (Ерік Швам – ред.) був дуже розсудливим і не хотів, щоб про його вчинок розголошували», — зазначила Валлат.

Кошти, які пожертвував австрієць, використають на фінансування освіти та молодіжних проєктів.

Про чоловіка було мало інформації, однак деякі факти з його біографії вдалося з’ясувати.

Так, родина Еріка Швама походила з Відня, його батько там працював лікарем. У 1943 році він прибув до Ле Шамбон-сюр-Ліньйона разом з батьками та бабцею. Після війни вони повернулись до Австрії, але в 1950 році Швам переїхав до Ліона, де вивчав фармацевтику. Там чоловік одружився і жив.

Французьке село Ле Шамбон-сюр-Ліньйон відоме своїми «рятувальними операціями». Під час війни воно стало притулком для понад 2 тисяч єврейських біженців. Ізраїль також відзначав внесок жителів села. Задовго до цього Ле Шамбон-сюр-Ліньйон вже приймав людей, які рятувалися від релігійних або політичних переслідувань у 17-му столітті. Там ховались люди під час Французької революції, громадянської війни 1930-их років в Іспанії тощо.

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