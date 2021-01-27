У Бабиному Яру вшанували пам’ять жертв Голокосту

Єврейська громада Києва організувала церемонію вшанування пам’яті жертв Голокосту, приурочену до 76-ї річниці з дня звільнення табору смерті Аушвіц-Біркенау.

У заході взяли участь представники єврейської громади та дипломатичних представництв різних країн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо пам’ятати та усвідомлювати уроки історії. Це наш борг перед Україною та усім світом. Виступати на міжнародній арені на захист і підтримку єврейського життя – один із пріоритетів політики Німеччини. У Міжнародному альянсі пам’яті жертв Голокосту ми разом із багатьма державами боремося проти антисемітизму», – сказала перший секретар посольства Німеччини в Україні Катаріна Шаупп-Карманн.

У Бабиному Яру відбулася церемонія вшанування пам’яті жертв Голокосту / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Генеральний директор Національного заповідника «Бабин Яр» Борис Глазунов зазначив, що наразі головним завданням є добудувати Меморіальний музей пам’яті жертв Бабиного Яру та облаштувати Алею праведників.

Віна наголосив на важливості збереження історичної пам’яті для пробудження свідомості молоді і виховання наступних поколінь.

Після закінчення офіційної частини заходу головний рабин Києва рав Йонатан Біньямін Маркович запросив присутніх запалити свічки та посадити дерева, які «символізуватимуть майбутнє та процвітання».

27 січня 1945 року солдати Радянської армії визволили найбільше в'язнів нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

Генеральна Асамблея ООН у 2005 році проголосила 27 січня Днем пам’яті жертв Голокосту.