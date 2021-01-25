Лід зникає на Землі рекордними темпами

Група британських науковців встановила, що темпи зникнення льоду на Землі за останні 30 років зросли з 0,8 трильйона тонн на рік у 1994 році до 1,3 трильйона тонн у 2017 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SciTechDaily.

За даними дослідників, темпи зникнення льоду за 23 останні роки зросли на 65%. Головна причина цього явища полягає в різкому зростанні втрат полярних крижаних покривів у Антарктиді та Гренландії.

«Хоча кожен регіон, який ми вивчали, втратив лід, найбільше прискорилися втрати льодовикових покривів у Антарктиці та Гренландії», - заявив професор у з Університету Лідса Томас Слейтер.

З 1994 по 2017 рік на Землі зникло 28 трильйонів тонн льоду, що є еквівалентом Великої Британії, яка по всій країні буде накрита 100-метровим шаром льоду.

Зазначається, що танення льоду по всій земній кулі підвищує рівень моря, підвищує ризик затоплення прибережних міст та загрожує знищенням природи.

Саме збільшення втрат льоду спричинене потеплінням атмосфери та океанів, які з 1980 року за десятиліття нагрівались на 0,26°C та 0,12°C відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, в ООН заявили, що для адаптації до зміни клімату потрібно близько $70 мільярдів на рік.