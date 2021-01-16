Канадські фахівці візьмуть участь у проєкті Велика реставрація – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час онлайн-зустрічі з Міністром зі збереження спадщини Канади Стівеном Гільбо обговорили можливості співпраці українських та канадських фахівців у сфері кіно, музейної та архівної справи, реставрації культурних пам'яток тощо.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення міністра у Фейсбуці.

"Під час онлайн-зустрічі було що обговорити. Тим паче, нещодавно обидві країни ратифікували Угоду про аудіовізуальне співробітництво. Приємно повідомити, що ми домовились про серію вебінарів між продюсерами та агенціями з питань кіно Канади та України найближчим часом", - розповів Ткаченко.

Окрім того, за його словами, співрозмовники обговорили можливість співробітництва, зокрема, у таких проєктах: Велика реставрація - можлива участь канадських експертів і реставраторів; розробка української версії аудіогідів для екскурсій по канадських національних музеях; залучення українських експертів у діджиталізації українсько-канадських архівів. Йшлося також про продовження обміну культурними подіями між Україною та Канадою.

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Під час онлайн-зустрічі Ткаченко і Гільбо обговорили питання внесення Чорнобильської Зони до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вшанування пам'яті жертв Голодомору та річниці трагедії Бабиного Яру.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт Велика реставрація має стартувати в Україні у 2021 році. Реалізація програми Велика реставрація має на меті не тільки зберегти об’єкти культури, а й зробити їх самодостатніми, щоб вони могли заробляти більше коштів.