Канадські фахівці візьмуть участь у проєкті Велика реставрація – Ткаченко
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення міністра у Фейсбуці.
"Під час онлайн-зустрічі було що обговорити. Тим паче, нещодавно обидві країни ратифікували Угоду про аудіовізуальне співробітництво. Приємно повідомити, що ми домовились про серію вебінарів між продюсерами та агенціями з питань кіно Канади та України найближчим часом", - розповів Ткаченко.
Окрім того, за його словами, співрозмовники обговорили можливість співробітництва, зокрема, у таких проєктах: Велика реставрація - можлива участь канадських експертів і реставраторів; розробка української версії аудіогідів для екскурсій по канадських національних музеях; залучення українських експертів у діджиталізації українсько-канадських архівів. Йшлося також про продовження обміну культурними подіями між Україною та Канадою.
Під час онлайн-зустрічі Ткаченко і Гільбо обговорили питання внесення Чорнобильської Зони до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вшанування пам'яті жертв Голодомору та річниці трагедії Бабиного Яру.
Як повідомляв Укрінформ, проєкт Велика реставрація має стартувати в Україні у 2021 році. Реалізація програми Велика реставрація має на меті не тільки зберегти об’єкти культури, а й зробити їх самодостатніми, щоб вони могли заробляти більше коштів.