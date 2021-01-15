На Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем

На стрімінговому порталі Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем та субтитрами.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"На Netflix вийшов перший повнометражний фільм одночасно з українським дубляжем і з субтитрами – «Outside the Wire». І навіть події фільму відбуваються в нашій країні", - написав Ткаченко.

Він додав, що озвучуванням займалася студія «Postmodern Production», яка наприкінці минулого року разом із «Tak Treba Production» стала офіційним партнером стримінгу.

Міністр висловив впевненість, що динаміка йде до збільшення співпраці з Україною, та очікує на поповнення бібліотеки Netflix українською, на нові зйомки в Україні.

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Як повідомлялося, у вересні 2020 року стало відомо, що українські студії озвучення Postmodern Postproduction і "Так Треба Продакшн" стали партнерами американської компанії стрімінгових сервісів Netflix.