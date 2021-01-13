Netflix щотижня випускатиме новий фільм

Стрімінговий портал Netflix пообіцяв цього року кожного тижня випускати новий фільм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

Всього у 2021 році Netflix випустить 71 стрічку - від мюзиклів до бойовиків та від романтичних комедій до сімейної анімації.

Йдеться про фільми, в яких грають голлівудські актори, серед яких Двейн Джонсон, Мелісса Маккарті, Геллі Беррі, Джейсон Момоа, Раян Рейнольдс та інші.

Зазначається, що загалом стрімінговий портал вже має близько 193 мільйонів підписників.

Як повідомляв Укрінформ, стрімінговий портал Netflix видалив всі фільми з голлівудським актором Джонні Деппом з американської бібліотеки після програшу справи у суді щодо домашнього насилля.

Фото: ЕНДРЮ ХАРРЕЕР / BLOOMBERG ЧЕРЕЗ GETTY IMAGES