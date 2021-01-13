Netflix щотижня випускатиме новий фільм

Netflix щотижня випускатиме новий фільм

Укрінформ
Стрімінговий портал Netflix пообіцяв цього року кожного тижня випускати новий фільм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

Всього у 2021 році Netflix випустить 71 стрічку - від мюзиклів до бойовиків та від романтичних комедій до сімейної анімації.

Йдеться про фільми, в яких грають голлівудські актори, серед яких Двейн Джонсон, Мелісса Маккарті, Геллі Беррі, Джейсон Момоа, Раян Рейнольдс та інші.

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Зазначається, що загалом стрімінговий портал вже має близько 193 мільйонів підписників.

Як повідомляв Укрінформ, стрімінговий портал Netflix видалив всі фільми з голлівудським актором Джонні Деппом з американської бібліотеки після програшу справи у суді щодо домашнього насилля.

Фото: ЕНДРЮ ХАРРЕЕР / BLOOMBERG ЧЕРЕЗ GETTY IMAGES

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