Дві українські студії дубляжу стали офіційними партнерами Netflix

Українські студії озвучення Postmodern Postproduction і Так Треба Продакшн стали партнерами американської компанії стрімінгових сервісів Netflix.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на FILM.UA Group, до структури якої входять обидві студії.

Обидві компанії отримали найвищий партнерський статус – Gold – і зможуть займатися створенням українського дубляжу.

Коли у сервісі з’являться перші фільми з українською озвучкою, наразі не повідомляють.