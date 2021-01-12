Українські вчені прогнозуватимуть зміни клімату в Антарктиді та Арктиці

Програма ЄС “Горизонт 2020” підтримала проєкт за участі Національного антарктичного наукового центру, в якому вчені прогнозуватимуть зміни клімату в Антарктиді та Арктиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці Національний антарктичний науковий центр.

"Національний антарктичний науковий центр разом із 30-ма науковими організаціями з різних країн світу моделюватиме зміни клімату в Антарктиді та Арктиці. Відповідний проєкт під назвою “Полярні регіони в системі планети Земля: роль місцевих та регіональних полярних процесів у зміні полярного клімату та глобальної кліматичної системи” (PolarRES) переміг у конкурсі програми ЄС “Горизонт 2020", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у дослідницькому консорціумі працюватимуть науковці з США, Великої Британії, Нідерландів, Фінляндії, Норвегії, Німеччини, Китаю та інших країн.

Загальний бюджет проєкту становить майже 8 млн євро, зокрема, в Україну надійде 132 тис. євро.

Дослідники вивчатимуть, як динаміка атмосферних процесів, танення льодовиків, підвищення рівня та закиснення океану впливають на формування регіонального полярного клімату. Будуть застосовані та доопрацьовані моделі, які дозволять прогнозувати різні сценарії змін полярного клімату залежно від низки факторів насамперед людської діяльності.

Дослідження паралельно відбуватимуться в обох полярних регіонах планети – Арктиці та Антарктиці.

У межах проєкту НАНЦ надаватиме кліматичні дані з української антарктичної станції «Академік Вернадський», братиме участь у верифікації відповідних моделей, а також робитиме власний аналіз атмосферних процесів.

Проєкт розрахований на 4 роки, і ми надалі розповідатимемо про основні етапи та результати його впровадження.