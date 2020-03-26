Українських полярників в Антарктиді "проінспектував" тюлень

На станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді до українських науковців завітав тюлень-крабоїд.

Про це повідомляє у Facebook Національний антарктичний науковий центр.

"Зазвичай тюлені-крабоїди тримаються поодаль від станції «Академік Вернадський». Але вчора один найхоробріший виліз з води та заліз на дерев’яний настил з боку центрального входу станції. Це дорослий тюлень вагою понад 200 кг", - розповіли в НАНЦ.

Зазначається, що це доволі незвична ситуація для станції. Полярники вирішили, що тюлень "зайшов перевірити та підняти настрій команди".

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Як повідомляв Укрінформ, учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) записали привітання зі станції "Академік Вернадський", в якому побажали здоров'я жителям України та всього світу.