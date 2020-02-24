Сніг біля української станції в Антарктиді став малиновим

Сніг біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" забарвився у милиновий колір завдяки мікроскопічним сніговим водоростям.

Про це повідомляє Міністерство освіти у науки у Facebook.

"Уже кілька тижнів українська антарктична станція "Академік Вернадський" оточена… малиновим снігом! Цікаве забарвлення снігу дають мікроскопічні снігові водорості", - йдеться у поваідомленні.

Зазначається, що науковці під мікроскопом визначили ці водорості як хламідомонади Chlamydomonas nivalis. Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу впродовж усієї зими. Коли ж погодні умови стають сприятливими (а зараз в Антарктиді літо), спори починають проростати.

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"Оскільки крім зеленого пігменту хлорофілу їхні клітини містять ще й червоний каротиновий шар, на снігу виникають червоні плями, ніби від малинового джему", - пояснюють науковці.

Водночас, за їхніми словами, "цвітіння" снігу сприяє зміні клімату. Адже через червоно-малинове забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане, і як наслідок — у ньому утворюється дедалі більше яскравих водоростей.

Проте з настанням холодів хламідомонада готується до зимового спокою, і "цвітіння" снігу припиняється, розповідають учені.

Як зазначається, таке явище, крім Антарктиди, можна спостерігати в Арктиці, а також в Альпах та інших високогірних екосистемах.

Фото: Міністерство освіти і науки України