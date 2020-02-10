Українські мандрівники побували в Антарктиді на вітрильній яхті

Українські мандрівники Ольга і Олександр Солярчуки на сталевій вітрильній яхті здійснили подорож до Антарктиди, де побували на українській станції "Академік Вернадський".

Про це вони розповіли на пресконференції у понеділок, 10 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цю поїздку я спланував близько двох років тому. Близько року тому підшукав яхту для відповідного переходу. Потім збирав команду охочих, таких же авантюрних, як і ми, і, зрештою, у складі 10 чоловік 26 грудня 2019 року ми вирушили в Антарктиду", - розповів Олександр Солярчук.

За його словами, маршрут був складений з таким розрахунком, щоб 31 грудня дістатися української антарктичної станції "Академік Вернадський". Полярники провели прибулим екскурсію по станції, показали, як вони працюють і живуть.

Солярчук зауважив, що їхня група побувала і на станціях Аргентини, Чилі та Великої Британії.

За словами мандрівника, до тварин в Антарктиді не можна підходити занадто близько, щоб не лякати. Але самі тварини дуже цікаві, деякі навіть самі йдуть до людей.

А найбільше Солярчуків вразила величезна кількість пінгвінів. "Ми особисто бачили близько 5 видів різних пінгвінів. Їх там дуже багато, для них цей час - період розмноження. Самець і самка по черзі висиджують яйця, тому що кожному треба харчуватися ", - розповів учасник експедиції.

В Антарктиді зараз літо, і якщо раніше там ріс лише мох, то нині вже з’являється і трава. “Ми на власні очі бачили зелену траву. І як кажуть наші вчені, вже через 5-10 років прогнозується поява низькорослих рослин”, - зазначив Солярчук.

Його дружина Ольга розповіла, що в Антарктиді зовсім немає бактерій. Полярники там хворіють, тільки якщо туристи занесуть туди віруси.

"Ми при сходженні на берег завжди бризкали взуття спеціальними бактерицидними засобами», - сказала вона.

Солярчуки зазначили, що в наступному році планують продовжити своє дослідження Антарктиди.

Фото: Павла Багмута