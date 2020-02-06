У Раді відкрилася виставка до 200-річчя відкриття Антарктиди

Міносвіти спільно з Національним антарктичним науковим центром відкрили у Раді виставку, присвячену 200-річчю відкриття Антарктиди та 24-річчю присутності України на цьому континенті.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У стінах нашого парламенту ухвалювалися ті важливі документи, які стосуються ратифікації договору про Антарктиду і участі у такому договорі нашої держави. Також низка документів ухвалювалися, які стосуються взагалі діяльності наших науковців, передусім, це відкриття станції “Академік Вернадський”. У січні цього року 200 років з відкриття Антарктичного континенту. Це не не просто відкриття для людства, це відкриття також важливе і для українців, адже представники української нації брали участь у тих експедиціях, які привели до того, що відкрили цей континент. 200 років тому українець Іван Завадовський з Полтавщини був одним з перших дослідників, які побачили цей континент”, - сказав на відкриті виставки перший заступник міністра освіти та науки Юрій Полюхович.

На фотовиставці представлені світлини про життя і дослідження українських вчених в Антарктиді, зокрема і фото 6 лютого 1996 року, коли відбулася передача британської станції "Фарадей" Україні.

“Ми раді, що Велика Британія зіграла важливу роль у поверненні України до групи країн, які проводять дослідження на цьому континенті. Я кажу “повернення”, бо українці брали участь у багатьох експедиціях до Антарктиди, починаючи з найперших”, – наголосив на відкритті виставки аташе з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні, комодор Королівських ВМС Тім Вудс.

Виставка «Україна в Антарктиді: до 200-річчя відкриття континенту»/ Фото: Верховна Рада України

Також під час відкриття виставки йшлося, що важливим залишається забезпечення станції та наукових експедиції. У 2019 році було збільшено фінансування антарктичної станції “Академік Вернадський”, на модернізацію станції виділили 27 млн грн. Також в цьому році була можливість придбати для українських науковців наукове судно, завдяки якому можливість для проведення досліджень значно розширювалася. Це британський науковий криголам. Утім Бюджетний комітет Верховної Ради не погодив виділення коштів і питання придбання наукового судна відклалося в часі. Як повідомив Укрінформу директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, така можливість залишається до 2021 року.

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“Ще реально корабель придбати в 2021 році. Велика Британія до 2021 року не буде його продавати. Якщо в 2020 році в законі про бюджет на 2021-й закласти ці кошти, тоді це реально”, - сказав Євген Дикий.

Фотовиставка проходитиме в кулуарах 3-го поверху Верховної Ради до 28 лютого.

Українська антарктична станція «Академік Вернадський» до 1996 року належала Великій Британії і носила ім’я Фарадея. 6 лютого 1996 р. на станції було урочисто спущено британський прапор та натомість піднято Державний прапор України. Українську станцію назвали на честь видатного вченого, засновника вчення про біосферу та ноосферу, першого президента Академії наук України (1918 р.) Володимира Вернадського.

На о. Галіндез українські вчені ведуть дослідження, обумовлені Меморандумом про передачу станції «Фарадей» Україні (водночас вони є складовими Державної програми досліджень України в Антарктиці на період до 2020 р.). Зокрема, тривають неперервні, започатковані британцями ще в 1947 році метеоспостереження. На станції під час зміни експедицій може працювати до 24 осіб, а штат зимівників зазвичай становить 12 осіб. Науково-дослідний комплекс станції дозволяє здійснювати на сучасному рівні комплексний моніторинг параметрів навколишнього середовища в Антарктиці на всіх рівнях геосфер – від тектоносфери до геокосмосу.