Українець вирушить у наукову експедицію на безлюдний антарктичний острів

Український радіолюбитель, мандрівник Вадим Івлєв вирушить у міжнародну наукову експедицію в Антарктиду – на безлюдний острів Сигні (Сайні).

Про це Івлєв розповів на пресконференції у четвер, 6 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я думаю, що головними результатами експедиції будуть перш за все наукові дослідження, ми будемо збирати зразки форамініфера, це такі маленькі черепашки, що накопичилися за мільйони років у воді. І головне - це радіоаматорська справа, тому що ми маємо надати можливість радіоаматорам, світовій спільноті зв’язатися з таким рідкісним островом”, - розповів мандрівник.

Він зазначив, що ця експедиція є недержавною та некомерційною, а скоріше ініціативою волонтерів. Всього в експедиції візьмуть участь 14 дослідників з 6 країн світу – США, Німеччини, Швейцарії, Австралії, Угорщини та вперше - з України.

За словами Івлєва, до цієї експедиції дуже важко потрапити, приєднатися учасників запрошували самі організатори. “Передусім - ніхто не хоче несподіваних випадків, це і психологічна складова й інші проблеми. А по-друге, якщо немає досвіду та немає репутації, то ніхто не буде ні про що з тобою розмовляти”, - сказав дослідник.

Щоб отримати дозвіл висадитися на острів, мандрівники представили заздалегідь розроблений план біобезпеки, якого повинні будуть суворо дотримуватися під час перебування на Сигні. На острів не повинні потрапити сторонні рослини, комахи і тварини. Після завершення експедиції абсолютно все на острові має залишитися так, як було до цього, тобто без жодних слідів перебування людини. Адже його населяють рідкісні тварини - морські котики, морські слони, пінгвіни та морські птахи, а з рослин тут є мох і лишайники.

“Антарктида - це останній клаптик незайманої природи. Дуже мало таких залишилось. І всі країни виконують правила біобезпеки… Майже кожен день я зранку отримую повідомлення від американської сторони про те, що потрібно берегти Антарктиду і не заносити туди насіння, комах і все інше. У нас, я думаю, будуть дуже суворі вимоги…” - сказав Івлєв.

Також мандрівник розповів, що раціон харчування під час експедиції дуже простий, зазвичай це макарони, мюслі і звичайний чай. Але він зазначив, що один раз за час експедиції кухар може приготувати торт чи пиріг.

За словами Івлєва, на острові дуже холодно, тож потрібно з собою брати спеціальні теплі куртки та спальники. Неподалік від острова стоятиме корабель, щоб у разі небезпеки можна було швидко евакуюватися.

Міжнародна експедиція на безлюдний острів Сигні триватиме з 11 лютого по 14 березня 2020 року. Острів Сигні – це маленький клаптик суші, приблизно 19 квадратних кілометрів, а 50% острова постійно скуто кригою. Решта – скелі і ґрунт.

Для Вадима Івлєва це вже третя експедиція у складі міжнародної команди науковців, серед яких він, традиційно, єдиний українець. У 2016 році дослідник узяв участь у експедиції до важкодоступного антарктичного острова Герд, а у 2018 році - в експедиції на безлюдний острів Дюсі у Тихому океані.

Фото: Вадима Івлєва