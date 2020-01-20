Україна відправляє до Антарктиди наймолодшу експедицію - середній вік полярників 37 років

Конкурсна комісія визначила склад ювілейної, 25-ї, Української антарктичної експедиції (УАЕ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Ця команда полярників має кілька особливостей. Зокрема, це наймолодший склад експедиції за всі роки. Середній вік учасників – 37 років. Ми хочемо дати молоді якомога більше шансів реалізувати себе і свій науковий потенціал. І з тієї ж причини половина складу є "новачками", тобто вперше їдуть на рік працювати в Антарктиду. Водночас друга частина експедиції – це досвідчені полярники", – пояснив очільник Національного антарктичного центру МОН Євген Дикий.

Повідомляється, що загін вирушить на станцію у березні 2020-го і працюватиме там упродовж року. У ньому традиційно буде 12 учасників: 7 науковців, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв’язку.

Керівником 25-ї УАЕ обрано Юрія Отрубу, досвідченого фахівця Національного антарктичного центру МОН. Для нього це буде вже шоста зимівка на станції "Академік Вернадський".

Дикий також нагадав, що торік було знято тривале обмеження щодо участі у річних антарктичних експедиціях жінок, і зараз на станції "Академік Вернадський" працюють Оксана Савенко, вчена-біолог, та Наталія Бабій, лікарка. До 25-ї УАЕ теж увійшли дві жінки: Євгенія Прекрасна, вчена-біолог, та Анна Соіна, дослідниця гідрометеорології та океанографії.

Зазначається, що у кожного з основних учасників також є дублер – на випадок, якщо до відправки експедиції трапиться непередбачувана ситуація і хтось з основного складу буде змушений відмовитися від зимівлі.

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На відібраних учасників чекає спеціальний кількаденний тренінг, де вони засвоюватимуть навички, потрібні для життя і роботи на станції "Академік Вернадський".

Список основного складу 25-ї УАЕ: