Полярники зі станції Вернадського відзначили Водохреще купанням у бухті

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" відзначили Хрещення Господнє традиційним купанням в бухті Марина Пойнт.

Про це повідомляється на сайті Національного наукового антарктичного центру.

“Українські полярники, які працюють на станції "Академік Вернадський", відзначили Водохреще традиційним купанням у бухті Марина Пойнт. Температура води в антарктичній «купелі» – мінус 0,5 градуса”, - йдеться у повідомленні.

Перед тим охочі відвідали каплицю Св. Володимира, яка діє на станції з 2011 року. Це найпівденніша каплиця Православної церкви України.

Як повідомляв Укрінформ, християни східного обряду 19 січня святкують Хрещення Господнє або Богоявлення.