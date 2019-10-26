До українських полярників прийшов "у гості" імператорський пінгвін

До українських полярників на антарктичну станцію "Академік Вернадський" прийшов погостювати імператорський пінгвін.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

"Інколи буває сумно, а за вікном похмуро і знову цей тривожний вітер та щось мокре і холодне сипле з неба. І от виходиш зі станції на біологічні спостереження, з мотивацією рівня про який соромно і собі зізнатися. А тут стоїть він", - написала Оксана Савенко.

Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський"/Фото: facebook/oksana.savenko

"Антарктида вміє підбадьорити своїх дослідників. Сьогодні вперше за зимівлю до нас у гості завітав імператорський пінгвін", - додала дослідниця.

Як повідомляв Укрінформ, співробітниця Національного антарктичного центру Марія Павловська виграла грант Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR). Українська науковиця вивчала біогеохімічну взаємодію антарктичних бактерій та мікроводоростей Південного океану на станції “Академік Вернадський”. Тепер вона отримала можливість продовжити це дослідження в Інституті морської мікробіології Макса Планка (Бремен, Німеччина), який є світовим лідером у цій галузі.