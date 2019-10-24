Зміни клімату: острів в Антарктиці окупували "теплолюбні" пінгвіни

На острів Галіндез в Антарктиді, де розташована Українська антарктична станція ім. Вернадського, повернулися "теплолюбні" пінгвіни Дженту. Натомість з острова зникли корінні "холодолюбні" пінгвіни Аделі.

Про це Укрінформу розповів директор Національного антарктичного центру Євген Дикий.

“Коли нам передавали станцію, взагалі жодного пінгвіна Дженту ми не зустрічали. За той час, що станція належить Україні, цей вид кілометрів на 300-400 поширив свій ареал на південь. Я нагадаю, що на південь в Антарктиці - це означає на холод. І в нашому районі пінгвін Дженту стає з кожним роком всі більш масовим”, - наголосив він.

За словами вченого, можна вже говорити про висновки щодо змін клімату, оскільки такі спостереження ведуться не перший рік і зараз можна узагальнювати дані за тривалий період.

“Ми фактично відстежуємо, як реагує екосистема на зміни клімату”, - зазначив Дикий.

Зараз, за підрахунками українських полярників, на острові Ганділез кількість пінгвінів дженту становить 2627 особин. Для порівняння, в 2007 році полярники не знаходили в цій частині Антарктики жодного гнізда цього виду.

Водночас українські вчені зафіксували колонію більш морозовитривалих пінгвінів Аделі на островах Ялурі — їх там нарахували лише 425 особин.

Але, за словами Євгена Дикого, вчені бачать і інші свідчення зміни клімату, і як наслідок зміни екосистеми. Так, Антарктида поступово “зеленішає”, тобто на материку, який звикли вважати холодним і засніженим, все більшого поширення набувають квіткові рослини.

“В усій Антарктиці вижило тільки два види квіткових рослини. Для порівняння, в Україні 4,5 тисячі видів, а от в суворих умовах Антарктики вижило всього два види квіткових рослин — щучник, або Deschampsia antarctica, з роду злакових, і другий вид колобантус (Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl), з родини гвоздичних. Так, їх там небагато, і в районі нашої станції ми інвентаризували і слідкуємо за поведінкою буквальної кожної популяції цих видів. Є чітка динаміка, що щучника стає з кожним роком більше, і так само він поширюється на південь. Тобто вже зайшов далеко за межі нашої станції, а раніше ми були самою крайньою, південною точкою, де він взагалі зустрічався”, - розказав Євген Дикий.

Колобантус, за словами очільника НАНЦ, розповсюджений північніше станції, але з кожним роком вчені фіксують його появу там, де він раніше не зростав.

Євген Дикий каже, що науковці, які працюють в Антарктиді, обмінюються даними спостережень, тому висновки щодо змін клімату, зокрема, на основі зміни екосистеми, — загальні. І саме на цьому континенті потепління йде найшвидше, і його наслідки можна спостерігати наочно.

Наразі в Антарктиді свої дослідницькі станції, сезонні чи постійні, мають США, Фінляндія, Велика Британія, Україна, Китай, Російська Федерація, Франція, Аргентина, Чилі, Уругвай, Польща, Південно-Африканська республіка, Австралія, Німеччина, Південна Корея, Італія, Румунія, Індія, Перу, Чехія, Болгарія, Швеція, Бразилія, Іспанія.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter