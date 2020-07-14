Полярники написали Шкарлету - вимагають розслідування щодо посадовців Антарктичного центру

Понад 30 українських полярників різних років зимівлі звернулися з відкритим листом до т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з проханням провести службове розслідування стосовно дій або бездіяльності посадових осіб Національного антарктичного наукового центру.

Це звернення є у розпорядженні Укрінформу.

“Ми, учасники українських антарктичних експедицій, дуже занепокоєні ситуацією, яка склалася у Державній установі «Національний антарктичний науковий центр» (НАНЦ) після трагічної події 8 травня 2020 року – смерті учасника 16, 18-ї, 20-ї, 23-ї та 25-ї українських антарктичних експедицій (УАЕ) Василя Омеляновича на українській станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. За заявою керівництва НАНЦ щодо попередньої причини смерті українського полярника, Василь Омелянович наклав на себе руки через особисті проблеми. (...) На наш погляд, однією з причин, яка призвела до трагедії, є безвідповідальна політика формування особового складу учасників українських антарктичних експедицій, запроваджена у НАНЦ з 2018 року”, - йдеться у зверненні.

Полярники наголошують на кризових явищах, що мають місце останні два десятиліття. Зокрема, попри значно збільшене фінансування, антарктичні експедиції "проводяться на низькому організаційному рівні, що дискредитує Україну та національну науку на світовому рівні”, вважають учасники УАЕ.

За їхніми словами, добір кандидатів до складу команд сезонних і зимових експедицій відбувається без проведення належним чином перевірок їхніх професійних якостей та психічного здоров’я, без спеціальних соціально-злагоджувальних заходів.

"Зокрема, при формуванні команди зимівників 24-ї та 25-ї українських антарктичних експедицій частина учасників експедиції не проходила кількаденних спеціальних тренувань разом з іншими зимівниками, а в обхід заходів добору вирушала на антарктичну станцію «Академік Вернадський» раніше на 2-3 місяці, у складі сезонного загону. Як наслідок – психологічна несумісність, не виявлена спеціалістами під час відбору, зумовлювала розвиток конфліктних ситуацій із учасниками зимової експедиції упродовж зимівки 24-ї УАЕ”, - зазначають підписанти.

З тих самих причин, за твердженням полярників, колектив 25-ї УАЕ скоротився на одного учасника безпосередньо перед початком зимівлі: науковець-біолог 25-ї УАЕ після трьох місяців, проведених на станції «Академік Вернадський», відмовилася залишатися на річну зимівлю, після чого її було повернуто в Україну.

Зараз на станції «Академік Вернадський» перебуває 10 зимівників зі складу 25-ї УАЕ. Кожен із них, окрім виконання основних обов’язків за посадою, по черзі впродовж тижня виконує роботу кухаря.

“При цьому НАНЦ упродовж 30 днів після трагедії не вжив заходів, аби забезпечити доправлення на станцію «Академік Вернадський» дублерів біолога та кухаря з резервного складу 25-ї УАЕ, кандидатури яких мали бути затверджені за результатами проведеного добору, хоч їх відправлення з порту Пунта-Аренас (Республіка Чилі) було можливим включно до 14 червня 2020 року”, - стверджують полярники.

Вони також заявляють, що керівництво НАНЦ “фактично самоусунулося від вирішення питання репатріації тіла Василя Омеляновича”. За їхньою інформацією, 21 червня американський криголам «Лоуренс М. Гулд» доправив тіло до м. Пунта-Аренас (Чилі). Проведено незалежну судово-медичну експертизу, усі питання щодо відправлення тіла в Україну наразі курують дипломатичні установи України у Чилі.

Полярники зазначають, що про ці та інші факти, які мали місце останніми місяцями на станції «Академік Вернадський», вони повідомили письмово Офіс Президента та Офіс генпрокурора і сподіваються, що обставини смерті Василя Омеляновича будуть ретельно розслідувані правоохоронними органами, а результати розслідування – оприлюднені.

Учасники УАЕ розраховують і на відповідну реакцію Міністерства освіти і науки і просять “провести службове розслідування стосовно дій або бездіяльності посадових осіб НАНЦ”.

Як повідомлялося, 8 травня на станції «Академік Вернадський» загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. За попередніми даними, він вчинив самогубство.

Чоловік уже вп'яте був в експедиції.