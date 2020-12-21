Глобальне потепління вплинуло на популяції пінгвінів в Антарктиді - науковець

Біля української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді 19 грудня народилися перші в цьому сезоні пінгвінятка дженту. Кілька років тому в районі там гніздувалися переважно пінгвіни Адел.

Про це Суспільному розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Як зазначається, цей вид пінгвінів ще кілька років тому населяв зовсім інші антарктичні регіони. Проте внаслідок глобального потепління популяція пінгвінів змінила свій ареал та витіснила холодолюбні види на території, де ще зберігся арктичний мороз.

"Там (у Південній півкулі - ред.) зараз розпал літа. Пташенята зазвичай народжуються пізньою весною та на початку літа. Пінгвіни висиджують яйця не так і довго, до двох місяців. Відповідно зараз народжуються пінгвінятка перших, найсміливіших пінгвінів, які повернулися з тепліших країв в район нашої станції", - розповів Дикий.

Директор НАНЦ зазначив, що внаслідок глобального потепління в останні роки спостерігаються стрімкі зміни популяції пінгвінів. За його словами, ще кілька років тому в районі станції "Академік Вернадський" гніздувалися переважно пінгвіни Аделі. Наразі їх важко знайти, а на території навколо станції залишилось лише дві невеликі колонії. Замість них регіон заповнили пінгвіни дженту, хоча ще у 2007 році поблизу станції не було жодного їхнього гнізда.

"Їхня інша назва була Субантарктичний пінгвін. Історично цей вид не зустрічався у власне справжній Антарктиці, а лише на субантарктичних тепліших островах. За останні роки цей вид пінгвінів просунув свій ареал кілометрів на 400 на південь і зараз продовжує рухатися у цьому напрямку за межі станції", - розповів Дикий.

За прогнозами науковця, приблизно за десятиліття ареал виду буде збільшено на 700-800 кілометрів на південь. Дикий нагадав, що в Антарктиці, чим південніше, тим холодніше.

"Тобто внаслідок глобального потепління, види, які раніше були десь на околицях Антарктики, чи навіть Субантарктики, вони тепер заселяються у внутрішні антарктичні регіони і витісняють більш холодолюбні види, які раніше там були до потепління", - наголосив директор НАНЦ.

Дикий зазначив, що холодолюбні види почали відступати на південь, туди, де ще зберігається антарктичний мороз. Він наголосив, що такі види потерпають від глобального потепління, проте в найближчі роки не йдеться про вимирання, оскільки ще залишилось багато холодних регіонів.

Фото: НАНЦ